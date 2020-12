Ryan Cochran-Siegle gana el Súper-G en La Stelvio

Ryan Cochran-Siegle consigue la primera victoria de su carrera en el Súper-G de hoy en el Stelvio de Bormio.

La victoria llega después del primer podio de su carrera hace diez días en Val Gardena, donde terminó segundo en el Downhill. Ha llegado con una impresionante ventaja de 0,79 sobre el austriaco Vincent Kreichmayer.

Después de ser el más rápido en los dos entrenamientos de descenso del fin de semana, se ha convertido en el primer ganador de los EE.UU. en el Stelvio desde Bode Miller en el descenso de 2007.

La última vez que un esquiador estadounidense ganó una Copa del Mundo Super-G fue Bode Miller en Hinterstoder en 2006.

“Definitivamente es un shock para mí. Tuve una buena carrera de Súper G en Val Gardena pero siendo consistente y teniendo un buen enfoque competitivo he estado un poco fuera de lugar en Súper G (...) En cierto modo lo hizo más fácil, no sintiendo que tenía presión, entendiendo la montaña, entendiendo mi propio esquí (...) Es bastante espectacular y todavía no se registra realmente”, dijo Cochran-Siegle.

El tercer lugar fue para el noruego Adrian Smiseth Sejersted, quien también está teniendo un comienzo de temporada increíble, ganando los dos primeros podios de su carrera con menos de un mes de diferencia. El primer podio de su carrera, el segundo lugar, fue en el Súper-G de Val d’Isere.