Garbiñe Muguruza lleva semanas pensando en 2021 y con la mirada puesta en el próximo Open de Australia. La ganadora de dos Grandes y ex número uno del mundo arrancará la temporada en el torneo de Abu Dhabi y lo hará guiada por Conchita Martínez, una de las claves de la nueva Garbiñe. En una entrevista con el diario AS, la hispanovenezolana asegura que trabajar con Conchita la ha aportado una nueva visión del tenis: “Con Conchita tengo una aproximación distinta al trabajo. Ahora necesito un trabajo más tranquilo: tengo más visión experiencia y ya sé cómo gestionar las cosas. A veces con Conchita no tengo ni que hablar: ella ya ha sido jugadora, así que con un gesto o una mirada nos entendemos. Cuando tienes eso, la unión se hace muy fácil y rara vez discutimos”.

Una de las noticias que más ha impactado a Garbiñe este año ha sido el anuncio del linfoma de Hodgkin que sufría Carla Suárez. “Fue un shock. Nunca esperas que eso le vaya a pasar a alguien tan cercano, y más cuando se trata de una deportista exitosa. Hablé mucho con ella, en Barcelona me vino a verme entrenar en varias ocasiones. Entonces la encontré bien, con ganas, y eso para mí fue un chute de adrenalina, no me esperaba verle tan animada. Quiere volver a jugar, y yo le dejé claro que la espero para lo que quiera”.

Otro de los sueños de Garbiñe para el año que está a punto de empezar es disputar los Juegos Olímpicos y hacerlo en una pareja de dobles mixtos junto a Rafa: “Me gustaría jugar dobles mixtos con Nadal en los Juegos”.