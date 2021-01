Jesé y su mensaje ¿a una mujer?: “Yo te comía... Tú solita te mojabas”

Jesé tiene varias aficiones y una de ellas es la música, donde vuelve a ser noticia. El futbolista no encuentra equipo, mientras no deja de aparecer en las noticias por un montón de sucesos que nada tienen que ver con el deporte.

La música ha sido una constante en su vida, con el nombre de Jey M lleva años sacando canciones y discos. Ahora ha vuelto a sacar un tema, que no deja indiferente a nadie: “Mami si no quieres pues no vuelvas, pero luego no te arrepientas. Que a mí me va bien. Eh!. Yo te comía desde hace tiempo y lo sabes bien. Eh!. Seguro que mami que esto va a ser mejor que la última vez...”, reza la canción. ¿Lo dirá por alguien?

“Recuerda que quién te daba en la cama, tú solita te mojabas y tú me pedías que te diera hasta el otro día babeeee...” , canta el ex futbolista del Real Madrid y del PSG, entre otros.

Una canción es una canción y nada tiene que ver con la realidad, pero con todas las noticias que han salido en las últimas semanas acerca de los líos amorosos de Jesé, su reconciliación con Aurah tras protagonizar una de las infidelidades más sonadas que se recuerdan, sus mensajes con otras mujeres, hechos públicos o el nacimiento de su quinta hija, es imposible no buscar pistas en las canciones de a quién se puede referir Jesé con sus letras.