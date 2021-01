Comienza el Barcelona el año con la visita ante el Huesca, colista pero un rival difícil debatir, como demuestra que contra el Atlético logró empatar. Messi, tras no estar en el césped ante el Eibar, regresa al once y el sacrificado es Griezmann, que empieza en el banquillo. Dembélé esta vez sí es titular. El Huesca todavía no ha confirmado su once.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Dembélé, Pedri, Braithwaite; Messi.