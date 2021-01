Los veinteañeros toman la defensa del Barcelona

Cayó Piqué a finales de noviembre y Umtiti... En fin, Umtiti seguía acumulando molestias en la rodilla, y ahora que está recuperado, tampoco arranca: no está en la convocatoria para el partido de Huesca (21:00, Movistar LaLiga) por una indisposición gástrica. El caso es que Koeman miraba al banquillo del Barcelona y apenas veía centrales, salvo Lenglet y Araujo, una apuesta este último más arriesgada que la temporada pasada ya empezó a asomar la cabeza. Pero un mes y medio después es el defensa francés el que se ha quedado rezagado. Ha crecido Araujo y también se lesionó, por lo que el único recurso era apostar por la cantera y el elegido fue Mingueza. Ahora que el uruguayo lleva un tiempo de vuelta, los dos chicos de 21 años se han ganado el sitio por delante de Lenglet. Si la defensa es una zona del campo donde la experiencia suma, no puede presumir de eso el Barcelona, salvo con Jordi Alba en el lateral izquierdo (31 años). El derecho, con la baja de Sergi Roberto, es exclusivo para Dest, que en noviembre cumplió 20.

La victoria por la mínima contra el Levante en el Camp Nou (13 de diciembre) fue el último día en el que Lenglet (que, ojo, sólo tiene 25 años) fue titular con defensa de cuatro. Después, ante la Real Sociedad saltó al campo el último cuarto de hora para defender el 2-1, y ante el Valencia dispuso todavía de menos tiempo y su presencia fue para equilibrar un equipo descompensado que buscaba romper el 2-2. Koeman probó en Valladolid a jugar con tres centrales y el galo volvió a aparecer en el once inicial. Lo mismo ante el Eibar, pero cuando hubo que prescindir de uno de los tres centrales, él fue el sacrificado y los chavales se quedaron en el campo. Araujo muestra contundencia en el cuerpo a cuerpo y ha marcado un gol. En el último partido el 0-1 fue por un error suyo, y la respuesta fue que pidió salir a hablar él a las televisiones para dar explicaciones. No tiene experiencia, pero le sobra personalidad. Mingueza muestra la habitual facilidad de La Masia para salir desde atrás con el balón controlado y asegurar el pase, aunque como él reconoció, cuando se confía a veces se equivoca, algo que Koeman le reprochó. Pero lo mejor de ambos es que, pese a sus fallos, en defensa dan seguridad y no les pesa la responsabilidad. «Si están aquí es porque están capacitados», explica Koeman.

Capacitado también está Messi, además de listo tras esas molestias en el tobillo. El capitán volverá ante el Huesca.