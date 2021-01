La sorprendente frase de Simeone, tras perder contra el Cornellá, que hace temer por su futuro

El Atlético ha perdido contra el Cornellá en su primer partido de la Copa, una competición que a Simeone no aprecia en exceso o es que su equipo no da para más. El equipo del entrenador argentino ha dado una imagen ramplona e impotente.

Pero lo peor no ha sido perder una competición, la falta de ambición o de capacidad y la sensación de que muchos futbolistas no van a ayudar cuando avance la temporada, lo peor es el mensaje de Simeone de después: ““En las tres veces que hemos caído los últimos años (Girona, Cultural Leonesa y Cornellà) los rivales fueron superiores a nosotros. En estos últimos años la Copa no nos está dando ninguna satisfacción. Habrá que buscar soluciones, si es que estamos el año que viene”, ha dicho Simeone, que maneja los micrófonos también como las tácticas defensivas.

No ha sido su único mensaje: “El fútbol es muy cambiante y uno tiene que estar siempre abierto a todas las posibilidades...” y ha añadido: Estoy muy contento aquí, pero tengo que tener la situación abierta a lo que el club decida”

Después, ha elogiado al Cornellá: “Cuando un equipo es superior se puede decir poco más. Ellos tuvieron una buena noche y nosotros mala”