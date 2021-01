La respuesta más dura a Lopetegui por sus críticas en la Copa: “Intenta respetar...”

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla FC, se refirió a los distintos protocolos entre LaLiga y la Copa del Rey y ha creado mucha polémica: “En esta situación de emergencia sanitaria, donde tienes que desayunar a 200 metros de otras personas, de pronto te encuentras en un vestuario de 30 metros con 50 personas. La verdad es que no tiene mucho sentido”, aseguró Lopetegui y continuó: “Jugamos con desventaja, el contexto, el campo, tienen público, las circunstancias, el control del fútbol se escapa. Es bonito que ocurra, pero hay que cuidarlo, el césped. Hay que exigir un mínimo”, decía. “Las malas condiciones del césped y del campo te hacen tener dudas, a veces bota el balón, a veces no”, insistía

La respuesta de un jugador del Linares ha sido muy dura: “Señor Julen Lopetegui, con todos mis respetos, ojalá en otra vida vivieses lo que la Segunda B y no lo tuvieses tan fácil como lo has tenido siempre (te lo habrás ganado) antes de hablar de esa forma”, empieza de manera clara y tajante.

“Te has encontrado un gran estadio, un césped sin haber sido pisado en tres semanas, un vestuario digno en el cual nos cambiamos a diario y un protocolo llevado a la perfección por todos los estamentos del club”, continúa la carta, en la que no esconde su enfado. “No me quiero imaginar si te hubiese tocado otros clubes con menos historia o simplemente sin los recursos que grandes clubes tenéis”, dice.

Y termina: “Ojalá y os vaya genial en el futuro, pero en esta profesión todos somos compañeros, así que intenta respetar nuestra realidad y así respetaras a tus compañeros”.