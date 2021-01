Mila Ximénez a Guti y a Arancha de Benito: “Si quieres saber qué pasó en la fiesta de tu hija, llámame”

Zayra Gutiérrez, la hija de Guti y de Arancha de Benito ha sido estos dias protagonista porque se marchó de nuevo de fiesta a una discoteca y subió las imágenes a Instagram. Ya había celebrado su cumpleaños con amigos, sin respetar la distancia de precaucion, además, presumiendo de que lo hacían en mitad de la pandemia. Esta vez, sin embargo, ha asegurado que la discoteca estaba abierto y que por tanto, no ha hecho nada ilegal o reprochable.

Sin embargo, en Sálvame, Mila Ximénez sí le ha echado en cara su actitud en la fiesta y ha levantado algunas dudas acerca de lo que hacía la hija de Guti y sus amigos. “A mí como madre se me puso la piel de gallina. No solo se toma agua con misterio, sino que allí sucedieron cosas, para mí no usuales me hablan de una incidencia casi médica”, asegura la colaboradora del programa, que ya hace unos días habló sin cortarse la lengua de la salud de su ex pareja, Manolo Santana.

Mila fue más allá y le dijo a los padres que si quieren averiguar más de lo sucedido en esa fiesta, que la llamen: “Y si la madre le interesa saber lo que sucedió en una fiesta de su hija, llámame”.