El enfado de Zidane tras el Osasuna-Real Madrid: “No se debería haber jugado. No ha sido un partido de fútbol”

La Liga se empeñó en que el Real Madrid jugase a última hora del sábado en Pamplona. No importaba la tormenta Filomena, ni la nieve que tuvo a los futbolistas blancos más de tres horas en un avión esperando para despegar en la previa, ni siquiera la nevada que estaba prevista sobre El Sadar a la hora del partido. Le costó a la Liga aplazar algunos encuentro y el del Madrid fue el único que se jugó ayer dentro de área de acción del ya histórico temporal.

Más de cuarenta operarios trabajaron sobre el césped durante todo el día y la noche anterior. Osasuna iba actualizando la situación de El Sadar en su cuenta de Twitter y aunque las estufas y los rastrillos quitaban el manto blanco no se pudo evitar que muchas zonas estuvieran blandas por la humedad y otras muy duras por el hielo.

Parecía lógico que no obligaran a los de Zidane a volar el viernes por la noche en medio de lo más crudo de la tormenta, pero el mandato fue que el equipo tenía que salir el día anterior. Y a punto estuvo de no hacerlo, porque sólo pudo despegar el avión al último intento. Y de no haber sido capaz se hubieran marchado a casa. A medianoche llegó el Real Madrid a su hotel, del que salió en autobús camino del partido después de que las máquinas quitanieves despejaran la ruta hacia El Sadar.

En el techo del bus blanco ya se acumulaban diez centímetros de nieve a hora y media del pitido inicial. También hubiera sido lógico adelantar el encuentro a las 16:15, un hueco que quedaba libre después de que se decidiese que no iba a haber fútbol en el Wanda Metropolitano. Pero tampoco hubo comprensión en eso por parte de la Liga. Empeñada en que fuese a las 21:00 horas, con temperaturas más bajas y mucho tiempo para que el césped empeorase.

«Él jugó muchos años en Londres y está acostumbrado», decía Zidane cuando le preguntaban por la posible titularidad de Hazard sobre la nieve. Y arrancó de inicio el mediapunta por primera vez desde que se recuperó de su lesión. Su última titularidad había sido el 28 de noviembre, en la derrota ante el Alavés y, tras regresar, Zidane le había dado un par de cuartos de hora frente al Elche y el Celta.

Setenta y cinco minutos tuvo en Pamplona sin poder ser decisivo y el Madrid se dejó dos puntos en un partido sobre el que Zidane habló claro: «Se debería haber suspendido. Esto no fue fútbol, las condiciones eran muy malas y ahora no sabemos ni cuándo vamos a poder volver», dijo el técnico.