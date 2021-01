Hace ya tiempo que mis futbolistas preferidos son aquellos que me permiten seguir sintiéndome joven. Por eso, mi máximo ídolo a día de hoy juega en la Juventus, pero no es Cristiano Ronaldo. Yo me compraría la camiseta de Buffon, y no tanto por sus paradas como porque nació el 28 de enero de 1978. Es 46 días mayor que yo y sigue en activo, así que verlo como titular da cierto alivio.

Uno crece coleccionando cromos de jugadores que, por supuesto, son señores mayores que tú, y cuando te quieres dar cuenta resulta que el tiempo ha pasado y los futbolistas a los que viste debutar ya son entrenadores. Así que si eras de los que iban al instituto con la carpeta bajo el brazo leyendo en la portada del AS cómo un canterano prometedor, llamado Raúl González, iba al instituto con la carpeta bajo el brazo, lo siento. No eres tan joven como te pensabas. Y sí, no le queda mucho para retirarse al último futbolista de élite mayor que tú. Por eso, cada vez que abro el Instagram del Real Madrid tiemblo. Un vídeo con goles de Sergio Ramos y la frase: el capitán cumple ¡quince años! en el club. ¿Cómo? Pero si parece que fue ayer cuando se presentó en el palco de honor del Bernabéu con esa pinta con la que podría pasar perfectamente por el del medio de los Andy y Lucas. No es posible, piensas. Y unos meses después, otra vez al abrir «RealMadrid.com», desayunas con que un día como hoy, de hace ¡catorce años!, debutó con la camiseta blanca Marcelo. Entonces ves las fotos de sus primeras jugadas con el pelo rapado junto a las de ahora con ese volumen y te llevas la mano a la frente temeroso de que en tu caso el proceso capilar haya sido el inverso. Ramos va a cumplir 35 años y Marcelo enfila los 33. Jovencísimos para cualquier cosa menos para el fútbol. En cuanto te descuides cuelgan las botas, se convierten en entrenadores y te arruinan el día. Y entonces, ¿qué camiseta te compras? Rodrygo acaba de cumplir los 20...