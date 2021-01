Iñaki Williams: el delantero incansable que amenaza al Real Madrid

Iñaki Williams lleva 175 partidos consecutivos jugados en Liga con el Athletic. Ya ha superado a Alfredo di Stéfano, que encadenó 171, y ahora va a por los 184 que firmó Andoni Zubizarreta. El delantero era un imprescindible en la época de Gaizka Garitano y parece que no tiene que preocuparse por el cambio de cromos en el banquillo de San Mamés. Si el punta jugaba siempre con el anterior entrenador, su situación va a seguir siendo parecida con Marcelino, que acostumbra a utilizar un esquema con dos delanteros. En la previa de la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid, el asturiano reconoció que le gustan los atacantes profundos y veloces, y Williams tiene mucho de las dos cosas, sobre todo de la segunda cualidad.

Marcelino confirmó que lo quiere en la demarcación de delantero y sólo en momentos puntuales le va a pedir que parta desde la banda. «Pero no al revés, la prioridad es que esté arriba», explicaba el entrenador. «Creo que tiene muchísimo mérito sumar tantos partidos jugando de forma consecutiva. Pocos futbolistas podrán decir eso. No sé si en el Athletic hay alguno, lo desconozco, pero en todos los equipos muy pocos. Lo que indica esto es su calidad y que, por rendimiento, tiene un valor muy importante», continuaba Marcelino, que no quería gafar la gran resistencia física de su nuevo futbolista. «Y es que no me atrevo casi a decirlo, que no se lesiona. Todo esto le hace ser un jugador importante para nosotros».

Muniain desveló que en estos últimos días había tenido largas charlas sobre fútbol con el nuevo técnico y parece que la intención también es hablar con Williams, para explicarle lo clave que es para el Athletic. «Como cuerpo técnico vamos a intentar llegar a él de tal forma que sea consciente de que su rendimiento en ataque va a ser muy influyente en el del equipo».

Marcelino sabe que el Real Madrid sufre contra equipos que defienden en bloque bajo, pero el plan del asturiano es también hacer correr para atrás a los de Zidane. Y para eso no hay nadie mejor que Williams. Si algo se le puede criticar es que se trata de un delantero «con poco gol». Nunca ha superado los 14 goles e una temporada con el Athletic, aunque sí que con el paso del tiempo ha ido afilando el colmillo dentro del área. Es mucho más que un velocista.