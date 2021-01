La nueva fecha que se maneja para las elecciones del Barcelona

Las elecciones a la presidencia del Barcelona tendrán que esperar. Se hizo pública la noticia y Josep Maria Bartomeu fue tendencia en Twitter. El ex máximo mandatario había adelantado los comicios que tenían que haberse celebrado en junio de 2021 a marzo, pero después dimitió y se avanzaron todavía un poco más: al 24 de enero. Pero la situación por la pandemia hace imposible que puedan ser ese día, como se confirmó tras la reunión telemática que tuvo la Junta Gestora del club, con su presidente Carlos Tusquets a la cabeza, y el Gobierno catalán, y ya se verá si pueden ser en marzo o después. «El club ha constatado la imposibilidad de realizar las elecciones en la fecha prevista debido a las restricciones de movilidad decretadas por el Govern en el actual contexto de pandemia, por lo que la fecha de las elecciones se deberá retrasar», dice el Barcelona en una nota pública. Más de 60.000 socios no iban a poder votar, de ahí que celebrar los comicios no tuviera sentido y el nuevo escenario es que se «ha pedido a la Generalitat que valore la posibilidad de modificar la actual legislación para facilitar el voto por correo postal en la nueva fecha de las elecciones, petición que el Govern se ha comprometido a estudiar». Todo está pendiente de cuánto se alarga la limitación de movilidad o de si se valida un modelo mixto: presencial los que puedan sin saltarse la ley y el resto que lo desee por correo. Tusquets se reunió por la tarde con los tres candidatos al trono azulgana, Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, y según «Catalunya Radio» están trabajando para que las elecciones sean el 7 de marzo, si las circunstancias lo permiten.

El club, por tanto, continúa un tiempo más en manos de la Gestora y con poca capacidad de maniobra en asuntos importantes como los fichajes. Sigue pendiente Ronald Koeman de refuerzos en el mercado de invierno y uno de ellos podría ser el central Eric García, algo que los tres aspirantes ven con buenos ojos. Pero para fichar hay que tener en cuenta la situación económica de la entidad, que es delicada. La operación no podría irse a una cifra muy elevada, más teniendo en cuenta que el futbolista, criado en La Masia pero ahora en el Manchester City, cumple contrato en junio y podría salir gratis en verano. La llegada de un delantero centro parece mucho más complicada. Laporta, que es el gran favorito, dijo que las elecciones se debían celebrar, que si se retrasan a mayo o junio «tendría unas consecuencias irreversibles». No parece que vayan a irse tan lejos, pero sí un poco más de lo previsto.