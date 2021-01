El vídeo del gesto más emocionante de la Supercopa con Virginia Torrecilla

El Atlético de Madrid se hizo con su primera Supercopa después de vencer con holgura al Levante (0-3) y después dejó una de las imágenes más emotivas del fútbol en los últimos años, con Virginia Torrecilla, la jugadora rojiblanca que ha sido operada de un tumor en la cabeza, levantando el trofeo de campeonas. . “La dedicatoria va para Vir, es la luz que mueve este equipo”, aseguró el entrenador atlético José Luis Sánchez Vera.

No se llegaba todavía a los primeros veinte minutos cuando Deyna adelantaba a las madrileñas, tras un centro desde la derecha que la futbolista rojiblanca remataba para romper el candado levantinista. Poco después, en el minuto 21 Ajara, uno de los refuerzos invernales, sí ponía el segundo. La camerunesa recibía desde el costado diestro un pase de Ludmila y no perdonaba. Tan sencillo le estaba resultando al conjunto madrileño que a la media hora la debutante Ajara firmaba el tercero, segundo de su cuenta particular, de nuevo a pase de Ludmila. La final estaba ya prácticamente sentenciada. A partir de ahí y hasta el final del encuentro, el Levante buscaba recortar distancias, pero se encontraba una y otra vez con la férrea defensa rojiblanca.

Pero la imagen del partido llegó después, cuando la capitana del Atlético Amanda Sampedro dio el torneo a Virgina Torrecilla para que lo levantara. No pudo aguantar las lágrimas.