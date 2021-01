El puñetazo de Messi a un rival en el Barcelona-Athletic por el que vio la roja en la Supercopa

La rabia de Messi, por perder el Barcelona la final de la Supercopa contra el Athletic le hizo no aguantarse y soltar de manera muy fea el brazo a Villalibre, el jugador del Athletic.

El árbitro no vio el golpe por detrás que suelta el capitán del Barcelona, pero desde el VAR le avisaron para que lo viera en la cámara del VAR y después no dudó. Cuando a Griezmann le preguntaron por la jugada aseguró que no la había visto para no opinar.

Messi no estuvo brillante cuando el Barcelona le necesitó. El equipo de Koeman se adelantó dos veces y en la dos se dejó empatar. Cuando recibió el tercero y tuvo que ir a por la victoria, no supo hacerlo. Messi, en una posición de media punta, no encontró a Pedri esta vez y el Barcelona, con dos tantos de Griezmann, perdió la final.

El problema para el Barcelona es que es roja directa y la sanción a la estrella del equipo de Koeman la va cumplir en LaLiga, lo que puede afectar en una competición que el entrenador holandés ya hacía catalogado como más importante. Es la primera vez que le expulsan en su carrera deportiva, tras 753 partidos disputados. Normalmente es el que recibe las patadas y los golpes, esta vez ha sido el quien lo ha dado.