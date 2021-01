La dura sanción que le caerá a Messi por su puñetazo en el Barcelona-Athletic

Mesis ha pegado un golpe a Villalibre en el Barcelona-Athletic y ha sido expulsado. El problema no es sólo la mala imagen que ha dejado por no saber contener su rabia por la derrota del Barcelona, es que además, la sanción se cumple en LaLiga y el castigo puede ser ejemplar. Si se considera que es una infracción grave y algo bastante plausible, le caería una sanción de mínima de 4 y máximo 12 encuentros, que tendría que cumplir en los partidos siguientes del Barcelona.

El primero es el encuentro de Copa de entre semana contra el Cornella, después se enfrenta al Elche y repite contra el Athletic, además del siguiente encuentro de la Copa, si es que el Barcelona gana al equipo que ya eliminó al Atlético.

Messi estaba desesperado porque al Barcelona se le escapaba la final y los jugadores del Athletic seguían corriendo frente a un Barcelona que ya parecía seco y sin ideas. Messi ya no encontraba a Dembélé porque ya no estaba en el campo y no tenía ideas de cómo hacer para empatar el encuentro y lograr un trofeo que se le escapaba.

El Barcelona esperaba confirmar con la Supercopa la mejora que se le ha visto en los últimos encuentros, pero no pudo ser. Y el problema llega ahora, todos pendientes de la sanción