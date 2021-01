“La hija de Guti es entrañable”

Zayra Gutiérrez, la hija de ex futbolita Guti y de la presentadora Arancha de Benito, es una de las protagonistas de la prensa del corazón tras varios vídeos colgados en Instagram yéndose de fiesta con amigos y en uno de ellos burlándose de la pandemia. Sin querelo, sin embargo, se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad y todo el que la ha conocido está dispuesto a hablar de ella.

La última ha sido Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, pero a diferencia del ex de Zayra, que aprovechó su intimidad pasada para hacer daño, Alejandra ha descrito a Zayra como “una persona a la que le encanta salir, súper sociable pero no es como la han pintado”, decía en un programa de Telecinco. Dice que no es verdad la imagen de problemática que se ha pintado de ella estos últimos días. Ambas, hijas de famosos, fueron amigas hace años, aunque como pasa con muchas amistades, se dejaron de ver. Pero Alejandra guarda un buen recuerdo de aquella época. “Ahora mismo no somos tan amigas. Nuestra vida no tiene nada que ver, tenemos distintos grupos de amigos y ya pero si he salido con ella”, ha dicho.

También dio su opinión Makoke, que es muy amiga de su madre. Arancha de Benito: “Es una niña entrañable, súper cariñosa”, ha asegurado. Y ha dado un análisis de lo que ella piensa que le ha podido pasar. Es un análisis de andar por casa, pero ella cree que puede ser la causa de algunos comportamientos de Zayra Gutiérrez: “Es víctima de un matrimonio sin comunicación y es complicado”. Estos días ha habido muchos rumores acerca de la relación que tienen los padres entre sí, ambos con otras parejas, y también de la relación de la hija con su padre.