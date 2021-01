El Real Madrid ya sabe el precio exacto del fichaje de Mbappé y esto es lo que va a hacer

El Real Madrid piensa en lo que pueda pasar esta temporada y en cómo organizar la siguiente. Y piensa también en Mbappé, que nunca se ha ido de la cabeza de los dirigentes blancos. Otra cosa es que se pueda hacer frente a su fichaje en estos tiempos de coronavirus, donde sólo es posible la austeridad.

Por sus buenas relaciones con el PSG, el Madrid, según anunció El Chiringuito, ya sabe que habría una posibilidad de fichar por fin al joven delantero francés este verano. Es la primera vez que en el Bernabéu encuentran la puerta abierta para hacerse con uno de los fichajes más deseados desde hace años.

El PSG ve que Mbappé es reacio a renovar, que quizá está abriendo la puerta de salida y considera que si lo vende este verano, puede hacer un negocio que no haría en el 2022 cuando queda libre y puede buscar equipo sin pagar cláusula, una situación igual a la de actual de Ramos en el Real Madrid.

Por eso, el PSG considera que este verano Mbappé cuesta 150 millones de euros y así se lo ha hecho saber a la entidad blanca. Hazard, que fue fichado también un año antes de que terminase su contrato costó 100 millones.

Mbappé es más joven, pero también nos movemos en otra época, en la que el dinero escasea y todo el mercado ha bajado de precio de manera radical. Ahora esas cantidades son prohibitivas.

Lo son también para el Real Madrid, como siguió diciendo el Chiringuito. El club que preside Florentino Pérez no va a pagar esa cantidad por el francés, porque tiene que vigilar las cuentas y no puede afrontar ese gasto sin poner en peligro todo el futuro de la entidad. Ése es el mensaje que está lanzando el club todos estos meses: que no se puede mirar al presente solamente, que hay que tener una visión más larga, con más perspectiva y no hacer movimientos que alteren el (estos días) delicado equilibrio económico.

En plena tercera ola del coronavirus, sin planes de que el público vuelva a los estadios, con el lío de la vacunación, nadie hace planes y menos en el fútbol, que ve cómo no llegan los ingresos por los aficionados. Así que fichar a Mbappé a ese precio es un quimera. Ahora habrá que ver si el jugador tiene paciencia y aguanta otro año más en el PSG sin renovar. No es una situación fácil porque el club francés ya ha demostrado que es inflexible cuando quiere algo. Si el Madrid no le ficha, va a presionar a Mbappé para que aumente sus años de contrato. Todo está en el aire.