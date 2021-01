Los planes de fichajes del Real Madrid: Alaba, Mbappé, Lucas Vázquez, Sergio Ramos...

El Real Madrid sabe que tiene que reforzar su plantilla para el próximo verano. El problema es cómo: sin los ingresos por público y todo lo que se genera el día de partido: publicidad, movimientos en el estadio...el presupuesto se ha reducido y hay muy poco espacio o ninguno para las alegrías económicas. Así que hay que hacer malabarismos para potenciar la plantilla y hacerla más competitiva.

Por eso Alaba, el jugador del Bayern que, como Ramos, queda libre en verano, es el objetivo número uno: es un chollo porque no se paga cláusula de rescisión y según el Marca, ya ha llegado a un acuerdo con el club blanco para ser madridista la próxima temporada y otras tres más, a unos 11 millones de euros por curso. Su padre, sin embargo, lo ha negado: “Nada está cerrado todavía con el Real Madrid y nada ha sido firmado. Hay otros clubes interesados”, ha asegurado. Pero el Madrid es el mejor colocado y hay pocas dudas de que Alaba va a jugar en el conjunto blanco.

El problema de su fichaje es su sueldo y cómo se explica eso a la plantilla, a la que se le va a exigir un esfuerzo económico del 10% de su nómina, como mínimo. Cómo se le dice a Sergio Ramos que tiene que rebajarse su salario, mientras se amplía el gasto de personal con un nuevo fichaje. ¿Entenderán los futbolistas que hay que reforzar la plantilla, pese a las penurias económicas?

Ése es uno de los grandes problemas del club. Por ejemplo, el fichaje de Mbappé está descartado para este verano. El Chiringuito asegura que el Real Madrid ya conoce el precio del futbolista, pero no que no puede pagar los 150 millones en los que lo ha tasado el PSG. Pagar este verano esa cantidad no entra en los planes blancos. Según Jorge Calabrés, una opción sería una cesión este verano, con opción de compra el siguiente, como hizo el PSG con Mbappé para ficharlo del Mónaco.

Lo importante, en estos tiempos, y a la espera de que las vacunas resulten y cambien el panorama y el futuro, lo imporante es ahorrar. Por eso a Lucas Vázquez se le ha hecho una oferta por el mismo salario y tres temporadas, que el futbolista ha rechazado. Considera que su papel en el Real Madrid de Zidane es más importante y que no puede cobrar menos que otros futbolistas con un protagonismo mucho más secundario. Las negociaciones están en ese punto muerto, pero no parece que vaya a haber acuerdo. Su presencia en el equipo no es tan fundamental como podría ser la de su gran amigo Sergio Ramos.

Parece claro, además, que en verano va a haber salidas. Se necesita hacer caja, como ya sucedió el pasado mercado y hay varias jugadores que está claro que no están rindiendo como se esperaba. Si Isco o Mariano u otros no terminan de dar un paso al frente y convencer a todos de que pueden aportar algo más al equipo, su salida está cantada.