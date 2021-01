Paraba Gonzalo Pérez de Vargas hasta porcentajes de locura y marcaba Ángel Fernández tanto a la carrera como en los ataques en estático, pero no lograban separarse en el marcador los Hispanos de Túnez. Eran sólo pequeñas ventajas ante el pegajoso equipo africano, con jugadores eléctricos como Toumi, letales en el uno contra uno con sus fintas y su velocidad. No era una España perfecta, pero si era más reconocible que otros días. Le falta ser un poco más poderoso en defensa, su seña de identidad, la gran baza de los campeones de Europa, que con el todos para una y una para todos llevan una década pisando las semifinales campeonato sí, campeonato también.

Pero es un Mundial este de balonmano en Egipto en el que la previsión es ir de menos a más, porque la preparación ha sido justa. Contra Túnez (acabó venciendo 36-30), tras el buen trabajo, se trataba de no tener los bajones que sí hubo en sus compromisos anteriores ante Brasil y Polonia, que costó un empate con los suramericanos. No sucedió esta vez. Lo más cercano que estuvo el conjunto africano fue con el 25-23 a falta de 20 minutos, pero rápidamente marcó Ángel Fernández y el amago de remontada se quedó en nada. España atacó bien y cuando empezó a defender mejor, ya sí logró dispararse y vivir un final de partido tranquilo por fin, en el que Dani Dujshebaev demostró que la saga no tiene fin y que hay un jugadorazo ahí de presente y de futuro. Necesita la solidez atrás España para la siguiente ronda. Pasa con tres puntos y ahora le esperan la cómoda Uruguay y los huesos de Alemania y Hungría.

36 - España: Pérez de Vargas; Aleix Gómez (2), Maqueda (2), Gedeón Guardiola (2), Marchán (5), Cañellas (-) y Ángel Fernández (10) -equipo inicial- Corrales (ps), Solé (2, 1p), Alex Dujshebaev (3), Raúl Entrerríos (2), Sarmiento (-), Dani Dujshebaev (4), Ariño (-) Figueras (3) y Morros (1)

30 - Túnez: Harbaoui; Rzig (3, 1p), Ben Abdallah (1), Darmoul (8), Sanai (3), Toumi (5) y Jaballah (5) -equipo inicial- Maggaiz (ps), Majdoub (-), Fekih (-), Haj Youssef (-), Maaref (3), Mohamed Soussi (-), Jbeli (-), Zaied (2) y Margheli (-)

Árbitros: Hansen y Madsen (Dinamarca). Excluyeron por dos minutos a Morros (2), Alex Dujshebaev, Ariño y Maqueda por España; y a Zaied, Jaballah y Mohamed Soussi por Túnez.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada del grupo B de la primera fase del Mundial de Egipto 2021 disputado en el pabellón de Nueva Capital. Sin público.