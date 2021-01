El impresionante anillo de compromiso de 340.000 euros de Sharapova

La ex estrella del tenis Maria Sharapova se comprometió antes de Navidad y ahora ha salido a luz su impresionante anillo de compromiso. La tenista rusa de 33 años dijo ‘sí’ al millonario británico Alexander Gilkescon el que comenzó una relación en 2018.

Según Dailymail.com, se trata de un anillo creado a medida por la diseñadora inglesa Jessica McCormack; las estimaciones hablan de que a la pareja le habría costado 400.000 dólares (más de 330.000 euros al cambio), ya que el diamante incrustado en el centro (más en concreto, una esmeralda) está engarzado en oro blanco y plata pavonada, y de ahí que su precio se disparase.

El costoso anillo avergonzará a mas de una “wags” pero no a Georgina Rodríguez. Se cree que Cristiano Ronaldo le regaló a su deslumbrante pareja un anillo de diamantes Cartier por un valor superior a 600.000 euros.

La tenista escribió un emotivo texto en su perfil de Instagram con el que mostró la joya, además de recordar todo lo que le ha dado 2020: “es cierto que hubo alguna brillantez en medio de realidades desgarradoras. Personalmente, me diste el valor para dejar la única vida y carrera que llegué a conocer. Me pellizco diariamente por esa decisión. Y me diste el regalo y el compromiso de mi vida (...).”

Sharapova y Gilkes mantuvieron su relación en silencio hasta que la belleza rusa reveló imágenes de un viaje romántico a los Cotswolds en octubre de 2018. Se cree que se conocieron inicialmente en enero de ese año, pero optaron por mantener un perfil bajo.

Gilkes, de 41 años, es un empresario millonario, cofundador y presidente de la casa de subastas online Paddle8. También es el ex marido de la mejor amiga de Meghan Markle, Misha Nonoo, quien ayudó al duque y la duquesa de Sussex a entablar una relación

.