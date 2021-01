El Alcorconazo, el cachondeo del Cádiz... los otros desastres del Real Madrid

Zinedine Zidane extendió su leyenda negra en su competición maldita, la Copa del Rey, la única que no ha conquistado como técnico del Real Madrid, cayendo ante un equipo de Segunda B como el Alcoyano, pagando la falta de rodaje de la segunda unidad y dejando escapar la segunda competición en una semana tras la Supercopa de España.

Del ‘Alcorconazo’ que dejó marcado a Manuel Pellegrini al desplome ante el Alcoyano que sitúa a Zinedine Zidane en su momento más delicado. El Real Madrid volvió a protagonizar un capítulo negro de su historia copera once años después. El 27 de octubre de 2009 era goleado en Santo Domingo (4-0) por un Alcorcón que militaba en Segunda B y le eliminaba en una eliminatoria a doble partido. Aquella noche terrible, con tres goles antes del descanso y otro en la segunda mitad, marcó definitivamente el futuro de Pellegrini en el banquillo del Real Madrid. Se había construido un equipo para competir y no competía.

Esa no fue la primera vez que el Madrid se pegó un bofetón en la Copa: En temporada 2000-01, con Vicente del Bosque en el banquillo, el Toledo, de Segunda B derrotó (2-1) al Real Madrid en primera ronda. El entrenador dio descanso a Roberto Carlos, Figo, Raúl y Casillas. Ese Madrid acabaría ganando esta temporada La Liga y el año siguiente se llevaría la Champions.

Las desgracias siempre vuelven. Fue en laemporada 2008-09 , con el Real Unión también en Segunda B. El partido de ida acabó con 3-2 para los locales. Mal resultado para el Madrid, pero a doble partido y con la vuelta en el Santiago Bernabéu, no era complicado pensar que podía pasar de ronda. Pues no. el Madrid ganó 4-3, lo que era insuficiente por el valor de los tantos en campo contrario. El el minuto 89 estaba eliminado porque perdía 4-2, pero un cabezazo de Eneko Romo hizo historia en el Bernabéu.

Esas derrotas fueron porque el Madrid no hizo los deberes en el campo, porque el rival fue mejor, hizo más goles o por lo menos ganó en el cómputo globlar. Peor fue, por esperpéntica, la derrota contra el Cádiz, entonces en Segunda B por alineación indebida de Denis Cheryshev. Cuando se dio cuenta, Benítez lo cambió. Ya era tarde. El cachondeo de la grada del Cádiz fue interminable.

Todo eso Lo sufrió Zidane de forma cruel, incapaz de superar a un equipo de dos categorías menor y en inferioridad numérica en la prórroga. Encontrando el castigo al giro de su filosofía. Dejó de confiar en las rotaciones masivas y el día que le debía responder la segunda unidad, se acusó la falta de rodaje de futbolistas sin continuidad. Algunos con meses de inactividad como Álvaro Odriozola o el brasileño Militao, otros demostrando que están lejos de igualar su pasado en el club, Marcelo o Isco Alarcón, y señalados por dejar pasar un tren futbolistas como Vinicius y Mariano Díaz.

Ningún jugador se salvó de uno de esos partidos que marcan para mal una carrera. Zidane tuvo que acabar recurriendo a titulares como Karim Benzema, Marco Asensio, Toni Kroos o un Eden Hazard que no aparece ni ante un Segunda B. Y no dejó ni un solo reproche a sus jugadores. Apenas una queja leve a la ocasión perdonada por Vinicius, con Karim Benzema solo para marcar el 0-2 y la sentencia al partido. Ni referencia al derribo dentro del área, no señalado como penalti, de Militao cuando acababa el tiempo reglamentario. No era el día para lamentaciones. El Real Madrid estaba obligado a ganar y se marcha a las primeras de cambio de la Copa.

El futuro de Zidane se complica y la Copa del Rey puede quedar como la única competición que se le resistió al segundo técnico más laureado de la historia del club blanco. Ha dirigido 16 partidos en la competición y sufrió cuatro derrotas difíciles de digerir. Especialmente para él la sufrida con el Leganés en el Santiago Bernabéu (1-2), que dio la vuelta a la eliminatoria a dos partidos y le hizo ver que su mensaje ya no calaba en una plantilla con la tripa llena de títulos.

Antes, el Celta le endosó su primera eliminación copera y la Real Sociedad, goleando en el coliseo blanco, había sido la última víctima hasta la aparición para la historia del Alcoyano que deja el proyecto de Zidane en la cuerda floja. Una Liga que tiene a cuatro puntos y pueden ser diez si el líder, Atlético de Madrid, vence sus dos partidos por jugar y una ‘Champions’ en la que sufrió como nunca para pasar la fase de grupos, son las competiciones que le quedan a un equipo poco fiable este curso.