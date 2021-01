Novak Djokovic responde a los críticos: “Me he ganado los privilegios”

El número uno del mundo, Novak Djokovic, ha respondido a las críticas de su carta al jefe del Abierto de Australia, Craig Tiley, en la que sugería que se suavizaran las restricciones de cuarentena y asegura que sus buenas intenciones eran “malinterpretadas”.

El serbio número uno del mundo, envió una carta a Craig Tiley, máximo responsable de Tennis Australia, en la que pedía relajarel aislamiento impuesto. Su petición no fue atendida.

Este gesto ha provocado la ira del polémico Nick Kyrgios. El tenista local, que hace vida normal al no haber salido de su país, se mostró muy duro con Nole tras ser fotografiado sin mascarilla dentro del transporte oficial que comparte con el resto de su equipo. “Djokovic es un estúpido. No me importa Bernie (por Tomic), pero su señora obviamente no tiene perspectiva. Escenas ridículas”, puso en Twitter.

Ahora Novak ha querido responder a las criticas asegurando que solo intenta ayudar a sus compañeros y que utiliza su posición de privilegio “para servir tanto como pueda donde y cuando sea necesario”.

Hasta 72 jugadores están confinados en sus habitaciones de hotel durante 14 días y no pueden entrenar para el Open de Australia del 8 al 21 de febrero después de que los pasajeros de tres vuelos chárter que los llevan a Melbourne dieron positivo por el novedoso coronavirus.

LA CARTA COMPLETA DE NOVAK DJKOVIC

Australia,

A la luz de las recientes críticas de los medios y las redes sociales por mi carta a Craig Tiley (director del torneo del Abierto de Australia), me gustaría aclarar algunas cosas. Mis buenas intenciones para mis compañeros competidores en Melbourne se han interpretado durante minutos como egoístas, difíciles e ingratas.

Esto no podría estar más lejos de la verdad. No todos los actos se toman al pie de la letra y, en ocasiones, cuando veo las consecuencias de las cosas, tiendo a preguntarme si debería simplemente sentarme y disfrutar de mis beneficios en el lugar de prestar atención a las luchas de otras personas. Sin embargo, siempre elijo hacer algo y ser útil a pesar de las desafiantes consecuencias y los malentendidos.

Realmente me preocupo por mis compañeros jugadores y también entiendo muy bien cómo se maneja el mundo y quién se hace más grande y mejor y por qué. Me he ganado mis privilegios por las malas, y por eso me resulta muy difícil ser un mero espectador sabiendo lo mucho que me importaba cada ayuda, gesto y buena palabra cuando era pequeña e insignificante en el orden jerárquico mundial.

Por lo tanto, utilizo mi posición de privilegio para servir tanto como pueda donde y cuando sea necesario. Siempre he tenido una muy buena relación con Craig, y respeto y aprecio todo el esfuerzo que hace para hacer del Abierto de Australia un lugar al que esperar volver cada año. En nuestro intercambio de correo electrónico, aproveché la oportunidad para intercambiar ideas sobre las posibles mejoras que se podrían hacer en la cuarentena de jugadores en Melbourne que estaban completamente bloqueados.

Hubo algunas sugerencias e ideas que obtuve de otros jugadores de nuestro grupo de chat y no hubo ningún daño con la intención de ayudar. Sabía que había pocas posibilidades de que se aceptara alguna de nuestras sugerencias, al igual que mi solicitud de cuarentena con mi equipo en Melbourne en lugar de Adelaida fue denegada antes de nuestro viaje, debido a las estrictas regulaciones gubernamentales. Como no podía estar con otros jugadores en Melbourne, me puse a disposición de ellos si era necesario.

Entiendo que la organización de eventos deportivos internacionales durante una pandemia plantea riesgos para la salud de la comunidad local y de los propios jugadores. Por lo tanto, me gustaría expresar mi agradecimiento total a Tennis Australia, al gobierno australiano y a los ciudadanos locales por estar dispuestos a correr este riesgo con nosotros por amor al juego y las múltiples oportunidades que brinda a la economía del país y su gente.

Nos sentimos honrados y todos haremos nuestro mejor esfuerzo para seguir las pautas y protocolos establecidos. Esperamos poder nutrir nuestros cuerpos y estar radiantes para las pruebas de resistencia y fuerza física y mental que tenemos por delante una vez que comience la competencia. Las cosas en los medios de comunicación se intensificaron y hubo una impresión general de que los jugadores (incluyéndome a mí) son ingratos, débiles y egoístas debido a sus sentimientos desagradables en la cuarentena.

Lamento mucho que haya llegado a eso porque sé lo agradecidos que están muchos. Todos vinimos a Australia para competir. No poder entrenar y prepararse antes de que comience el torneo no es nada fácil. Ninguno de nosotros cuestionó nunca 14 días de cuarentena a pesar de lo que dicen los medios de comunicación. Tengo muchas ganas de jugar frente a la gente y unirme al frenesí del tenis y la energía de la ciudad que siempre me ha llevado a muchas victorias. También estoy deseando ver a todos mis compañeros jugadores juntos en Melbourne.

Estoy impresionado por los numerosos mensajes de agradecimiento y amor que recibió durante estos últimos días.

Deseándoles salud y amor,

Novak.