El desafío de Van Vleuten, el gran fichaje del Movistar femenino

Annemieke van Vleuten es una de las grandes corredoras del ciclismo internacional y los próximos dos años correrá en Movistar. Tiene ya 38, pero eso no es un problema para ella, que ha alcanzado su máximo nivel en las últimas temporadas. Ganadora del Giro Rosa en dos ocasiones (2018 y 2019), campeona del mundo en 2019 y dos veces más campeona del mundo contrarreloj (2017 y 2018), ahora quiere aportar todo lo que tiene en Movistar “y no sólo con resultados”, como dijo en la presentación del equipo.

“Es una corredora a batir en cualquier carrera que salga. En la concentración de Almería ha trabajado la contrarreloj por equipos y se ha acoplado muy bien al equipo, es la número uno del ciclismo femenino”, dice el mánager del equipo, Eusebio Unzué.

“A la hora de escoger equipo me decidí por Movistar porque me gustan los retos. Me había fijado hace ya dos años porque vi un equipo que iba creciendo y, además, sabía que había un buen entorno y un buen equipamiento en todas las áreas. Me he encontrado una familia”, dijo la corredora holandesa, durante la presentación oficial del equipo”, asegura la holandesa, que tiene como gran objetivo de la temporada los Juegos Olímpicos.