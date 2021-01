El piloto español Fernando Alonso concedió una entrevista a la RAI y en el programa TG2 Motori, de RAI2, habló de su regreso a la Fórmula 1, de los motivos que le han impulsado a volver, de su jefe en Renault, escudería con la que ganó sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006, y de lo que espera para esta temporada.

“Es una bonita emoción. Hace dos años dejé la puerta abierta a volver a la Fórmula 1 con las nuevas reglas. Se aplazaron por el coronavirus hasta 2021, pero pensé que 2021 podía ser un buen año para estar en la categoría y crecer junto al equipo. Y con Renault, que ha sido siempre como mi casa, mi familia dentro del mundo del motor. Espero repetir aquellos buenos años”, declaró Alonso en la televisión pública italiana.

Su jefe en Renault es el italiano Luca de Meo, al que Alonso dedicó buenas palabras: “Me dio confianza el hecho de que el presidente amase las carreras. Es algo muy importante, porque en estas grandes empresas tienes que tener también pasión por las carreras, porque si no, todo se olvida in poco. Ver a Luca en varias carreras en 2020 no es algo normal para un presidente de un grupo automovilístico como Renault. Creo que toda esa pasión la está transmitiendo al equipo y eso es bueno”.

Alonso también habló de la vinculación profesional, personal y emocional que tiene con Italia: “No creo en las casualidades, pero es verdad que mi carrera ha estado ligada a Italia, como piloto de Ferrari, además. Pero también cuando empecé con Minardi, después teniendo a Flavio Briatore siempre a mi lado y ahora con Luca de Meo. Siempre hay algo de Italia en todo lo que hago en el mundo del motor y eso me gusta”.