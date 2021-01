10 grandes futbolistas que acabaron en bancarrota

Mucho se ha hablado estos días de la mala situación económica que atraviesan grandes clubes de fútbol como el FC Barcelona. Una bancarrota que nos ha hecho recordar a míticos jugadores que pasaron de millonarios a la quiebra. La mayoría fueron grandes estrellas que lo tuvieron todo: Fama, goles y dinero. Obnubilados por el éxito en el ocaso de sus carreras llegaron las deudas y vivieron la otra cara del estrellato. Muchas veces por sus vicios, otras por despilfarrar en lujos lo ganado y otras simplemente por negocios ruinosos. Las fortunas acumuladas durante sus carreras deportivas disminuyeron a niveles realmente lamentables en algunos casos hasta llegar a la indigencia.

Estos son 10 ejemplos de futbolistas en bancarrota:

1. Cafú

Cafú, capitán de la selección brasileña en 2002.

El legendario jugador en la Selección de Brasil se vio arruinado por sus malas inversiones. Un tribunal brasilero decidió embargar sus propiedades de Cafú hace un par de años porque no se pagaron deudas y préstamos adquiridos por su empresa dedicada a la representación de deportistas, Capi Penta Internacional Player. Fue creada en el año 2004 por él y su esposa, pero al cabo de un tiempo la situación económica estalló. En 2019, tuvo que entregar al menos 5 de sus propiedades para cubrir las deuda de más de 6 millones de dólares.

2. George Best

George Best

«No mueran como yo», dijo George Best antes de fallecer. Y es el alcohol se llevó al ‘Quinto Beatle’. Cinco afecciones por cirrosis y un trasplante de hígado marcaron su vida. Murió por una sobredosis de fármacos inmunosupresores, pero lo que mermó su vida fue la bebida. “He dejado de beber, pero sólo cuando duermo”, solía decir. Rockstar en la vida real y en las canchas, fue uno de los jugadores más extraordinarios que ha dado el fútbol europeo pero acabó totalmente arruinado.

3. Christian Vieri

Christian Vieri

El exgoleador italiano que brilló en las filas del Atlético de Madrid en la campaña 97/98, se encuentra prácticamente arruinado económicamente por malas inversiones que realizó junto a su madre. A sus 40 años, su afición exagerada al póker y a las mujeres terminaron por pasarle factura factura. Ahora tiene 47 años y se calcula que pudo perder cerca de 16 millones de euros tras dejar el fútbol.

4. Ronaldinho

Ronaldinho rodeado de mujeres en su proyecto Tropa do Bruxo

En 2018. después de que la justicia brasileña retirara el pasaporte a Ronaldinho y a su hermano por no pagar una deuda salió a la luz la dramática situación económica del exjugador del Barcelona. La Fiscalía brasileña intervino sus cuentas en bancos de Brasil y descubrió que entre todas ellas había 24,63 reales, menos de seis euros. Ahora, poco después de salir de la cárcel parece que el ex jugador cuenta de nuevo con millonarios negocios por publicidad y en el mundo de la música donde arrasa con su proyecto ‘Tropa do Bruxo’, junto al rapero Djonga.

5. Salvador Cabañas

Salvador Cabañas

Delantero paraguayo que en 2010 recibió un disparo en la cabeza, salvo la vida, pero cuando se recuperó se encontró en la bancarrota, culpa a su ex-mujer su representante y un amigo de que durante su convalecencia se apoderaron de sus bienes.

6. Iván Zamorano

Ivan Zamorano

El histórico delantero chileno pertenece al 80% de estrellas deportivas -según Sports Illustrated- que terminan su vida arruinados. El exdelantero perdió varias casas, un coche, una bodega y numerosas plazas de aparcamiento, además de tener varias denuncias por una deuda cercana a los tres millones de euros. En 2014, confesaba su situación.

7. Paul Gascoigne

Paul Gascoigne

Es, sin duda, el caso más claro de los daños físicos que puede provocar el alcohol. Comenzó con su adicción siendo jugador, y ya retirado, fue varias veces portada de los periódicos por su lamentable estado. Llegó a confesar que bebía 4 botellas de whisky al día. Recuerdan que en una ocasión fue encontrado en un bar vistiendo el uniforme de la selección inglesa, y es que había jugado un partido hace menos de una hora. Después de su retiro, sus adicciones se recrudecieron, aparte del alcoholismo, también era cocainómano. En 2005 fue arrestado por agredir a un fotógrafo, también en ese misma época fue hospitalizado por neumonía. En 2008 fue internado de urgencia en Portugal por una sobredosis conjunta de drogas y alcohol, los intentos de rehabilitación fracasaban una y otra vez y llegó a estar en la indigencia. Por fin en 2018, el ex futbolista inglés, que tocó fondo en 2014 llegando a ser desahuciado de su casa, protagonizaba su mejor remontada y se mostraba muy recuperado en redes sociales.

8. Jean Marc Bosman

Jean Marc Bosman

Lejos del histórico veredicto, que abrió las puertas a que los jugadores profesionales europeos pudieran cambiar de club al término de sus contratos, Bosman se quedó sin empleo se arruinó y cayó en una depresión, además de darse a la bebida. Colgó las botas en 1996 y aunque su carrera deportiva no fue precisamente brillante su nombre pasaría a formar parte de la historia del fútbol. Le fue mal en un negocio de camisetas y tuvo problemas de impuestos. En 2011 fue condenado por agredir a su novia y sentenciado a un año de prisión en 2013.

9. Andreas Brehme

Andreas Brehme

El alemán formó parte de la selección que conquistó el Mundial en 1990 y fue quien metió el gol de la final frente a Argentina. Además de esto, vistió camisetas de equipos históricos como Kaiserlautern (1981-86 y 1993-98), Bayern de Múnich (1986-88) o Inter de Milan (1988-92), además de pasar una campaña en el Real Zaragoza (1992-93). Se retiró en 1998. Durante el año 2014, un periódico alemán reveló que el futbolista había entrado en bancarrota y tenía deudas de hasta 200.000 euros. Estaba desempleado y perdido. Franz Beckenbauer, quien lo había entrenado en la selección, pidió ayuda públicamente y empezó a conseguir algunos pequeños trabajos para poder comer.

10. Adriano

Adriano

Parecía destinado a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, pero el alcoholismo y las malas amistades fueron las culpables de la caída del brasileño. La muerte de su padre acabó por hundir al “Emperador”. Todos esos incidentes lo metieron en una depresión de la que nunca salió, se retiró de las canchas, perdió todo lo que tenía y volvió a sus orígenes: las favelas.