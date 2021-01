Uno de los nuevos debates que se ha instalado en la sociedad española hace referencia al uso obligatorio de las mascarillas FFP2 como ya se ha instaurado en algunos países europeos. El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, que ya superó la enfermedad hace meses, ha tuiteado sobre la cuestión. “¿Qué tal mascarilla obligatoria FFP2 en lugares cerrados y prohibición de las de tela (no las quirúrgicas) que me temo que sirven de poco? Por supuesto con IVA reducido. Al aire libre y con distancia suficiente, sería partidario de no llevarla puesta, aunque siempre a mano”, propone el mayor de los Reyes.

Su listado de propuesta en las redes sociales va más allá. “Debería haber protocolos únicos de: -Uso de mascarillas. -Calendario y franjas de vacunación. -Restricciones. Todos los informativos, todos los días, los primeros 15′. Que se pague con los ciento y pico millones en publicidad”, tuitea el que fuera pívot internacional.

