En el tercer torneo del año, en la tercera final, llegó la primera derrota. Carolina Marín no pudo levantar por vez primera el título de las World Tour Finals al caer en el partido definitivo ante la taiwanesa Tai Tzu Ying. La número uno del mundo, que había caído ante la española en los dos torneos anteriores se impuso por 14-21, 21-8 y 21-19. Después de las victorias en los dos Abiertos de Tailandia que se disputaron en la burbuja de Bangkok, la española no pudo en la final con la que es su gran rival en el arranque de 2021. El partido arrancó con Carolina dominando, pero la taiwanesa respondió como no pudo hacer en las finales anteriores. En el set decisivo, la onubense llegó a estar a dos puntos de ganar el partido, pero la asiática se rehizo y terminó llevándose el título.

Era la primera final de las World Tour Finals para Carolina después de ser semifinalista en 2015 y caer en la fase de grupos un año más tarde. En esta edición llegaba al partido definitivo después de haberse impuesto en la fase de grupos a la rusa Evgeniya Kosetskaya y a la canadiense Michelle Li. En el tercer partido del torneo, ante la surcoreana An Se Young, sufrió su primera derrota. Era el primer tropiezo después de doce victorias seguidas, pero Carolina se rehizo para derrotar a la tailandesa Pornpawee Chochuwong y alcanzar una nueva final.