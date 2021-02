El Almería recibe al Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey esta noche (21:00 horas), ronda que saborearán por segunda vez en su historia. Con la mente fija en la hazaña lograda en la temporada 2010/11, el club comandado por el jeque saudí, Turki Al-Sheikh, quiere volver a alcanzar las semifinales del torneo copero.

Pero antes deberá superar al equipo de Lopetegui, el cual según su entrenador, José Gomes, y uno sus capitanes, José Corpas, es “el equipo que mejor está jugando ahora mismo”: “Si te relajas, te pueden sacar los colores”, cuenta el extremo derecho a LA RAZÓN.

Además de la cita de hoy, abordamos con él los objetivos del club, la nueva propiedad o la explosión de jóvenes, como Umar Sadiq o Darwin Nuñez, que tan importantes están siendo para la lucha por el ascenso.

- ¿Qué sensaciones tiene de cara al partido contra el Sevilla?

Es un partido muy bonito, el equipo se ha ganado estar ahí eliminando, sobre todo, a equipos de Primera División. Somos el único equipo de Segunda que queda en la Copa. Tenemos mucha ilusión.

- ¿Dijo su entrenador que el Sevilla es ahora mismo el equipo que mejor está jugando? ¿Lo comparte?

Sí, lo comparto. Estuve viendo la anterior eliminatoria contra el Valencia y en media hora solventaron el partido. Sabemos claramente el potencial que tiene el Sevilla, te exigen al máximo y tenemos que estar concentrados lo que dure el partido. Si te relajas, te pueden sacar los colores.

- ¿Dónde vio el sorteo de Copa del Rey?

Lo vi en casa.

- ¿Y prefería al Sevilla o quizás a otro rival?

Los rivales dan igual. Los equipos que quedan son todos súper complicados. Para nosotros esto es un premio, tenemos claro que nuestro objetivo es el ascenso a Primera División, pero bueno nos hemos ganado estar aquí y vamos a disfrutarlo.

- ¿De qué forma elegisteis el orden para tirar los penaltis frente a Osasuna?

El míster dijo el orden, eso lo planificaron ellos al momento. Cuando nos acercamos al banquillo, ya estaba el orden claro. Antes del partido, ya tenían más o menos en mente quien tiraría, pero sí que es cierto que cuando llegamos allí el míster preguntó a todos si alguien quería tirar o no. Por fortuna, pudimos pasar porque Fernando estuvo grandísimo. Se hizo más grande aún de lo que ya es.

- Usted es el lanzador habitual de los penaltis en el Almería pero contra Osasuna falló. ¿En una hipotética tanda contra el Sevilla volvería a tirar?

Sí, por supuesto. Estoy deseando que haya un penalti para poder tirarlo. En Liga he venido tirándolos, llevo un cuatro de cuatro, pero en la Copa quise ajustarlo demasiado y se me fue arriba.

- El club lleva dos años luchando en puestos altos. ¿Qué ha cambiado desde la llegada de Turki Al-Sheikh al club?

Con el anterior propietario, el objetivo era buscar la salvación de manera holgada. Todo eso se consiguió. Es cierto que le dio una cara nueva al Almería, que llevaba tres o cuatro años salvándose en el último partido. Cuando llegue yo, coincidió que apostaron por gente que venía de 2º B que podría encajar perfectamente en el equipo. Ese año nos salvamos con bastantes jornadas de antelación. Esa era un poco nuestra misión, salvarnos cuanto antes. Con Turki, los objetivos han cambiado, queremos el ascenso y de ahí no nos movemos. Tenemos la ilusión y la ambición y trabajamos para ello.

- ¿Ha ayudado la inyección económica que ha llegado al club desde su llegada?

Sí, está claro. Esa inyección económica ha posibilitado traer jugadores contrastados o internacionales con sus selecciones. Al final es una puesta que hace la dirección del club porque este Almería esté donde se merece, que es la Primera División.

- ¿Cómo es Turki en el trato personal?

Es un hombre muy cercano, se preocupa del proyecto, está en contacto con la gente que trabaja aquí diariamente. La verdad es que estoy contento porque se le ve comprometido y quiere que el equipo esté en Primera. Está dando todo para ello.

- Con José Gomes se ha encontrado estabilidad en el banquillo. ¿Cómo es eso de tener tres entrenadores diferentes en una temporada?

Al final cada entrenador tiene su idea, sus cosas y su tipo de entrenamiento. Todo eso no depende de nosotros, lo que intentábamos era adaptarnos lo más rápido posible a la idea que quería cada cuerpo técnico. Es cierto que no es normal tanto cambio de entrenador pero nosotros no éramos los que decidíamos. Nuestra misión era entrenar a tope, jugar e intentar hacerlo bien cada domingo.

- Usted es de los que más temporadas lleva en el equipo. ¿Qué significa llevar el brazalete?

Es un orgullo llevarlo, poder representar a esta ciudad y a este equipo que tanto se merece estar en Primera. Ojalá pueda ser este año y sino seguiremos intentándolo porque, como dice el lema, ‘Almería nunca se rinde’. Eso define perfectamente a este equipo.

- Le pongo en un compromiso: ¿Umar Sadiq o Darwin Nuñez?

(Risas) Yo pienso que Darwin nos dio mucho, lo mismo que nos está dando Umar. No puedo elegir a uno u otro porque tienen características parecidas, pero también tienen cosas diferentes. Estaba claro que Darwin iba a despegar, tiene un potencial grandísimo, irse al Benfica fue un premio más que merecido. Estoy seguro, y me adelanto ya, de que de ahí va a subir más todavía.

Umar también es un chico impresionante, está trabajando muy duro y le están saliendo las cosas. Se merece todo lo bueno que le pase porque trabaja mucho, tiene mucho potencial y se merece estar ahí. Tanto uno como el otro han hecho mucho por el equipo.

- ¿Qué hace el Almería para detectar a estos talentos jóvenes, desconocidos para el gran público, que tan buen resultado están dando?

Ahí me pillas a mí también (risas). No sé cómo lo hacen, pero es verdad que están teniendo acierto con los fichajes. Nosotros sobre todo conocemos la Primera, la Segunda y las divisiones europeas. Estos fichajes se me escapan. Esto dice lo bien que están trabajando y ojalá sirva para subir de categoría.

- El objetivo es claro, el ascenso. ¿Cree que este año está más caro que el anterior?

Sí. Los tres de arriba llevamos un ritmo bastante alto, pero también es verdad que eso se decide al final de temporada, porque también parecía que estaba más caro y el Rayo se ha metido a cinco puntos nuestro. Esta Segunda División es súper competida y súper complicada. Hay que luchar, incluso aún más que la anterior para poder estar ahí arriba, no solo para el ascenso directo, sino también para el playoff.

- Muchas gracias por atender a LA RAZÓN, le deseamos mucha suerte para esta noche y para el resto de la temporada.

Muchas gracias.