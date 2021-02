Henrik Kristoffersen vuelve a lo más alto del podio en Chamonix

Henrik Kristoffersen ha conseguido hoy su segunda victoria de la temporada en la Copa del Mundo en el segundo eslalon celebrado en Chamonix. Es la 19ª victoria de Kristoffersen en la Copa del Mundo de eslalon y su 23ª en la general.

Sólo Ingemar Stenmark (40), Alberto Tomba (35) y Marcel Hirscher (32) han ganado más carreras de Slalom que Kristoffersen.

Kristoffersen realizó dos sólidas carreras hoy y, a pesar de que las condiciones del recorrido empeoraron en la segunda, pudo terminar en lo más alto del podio.

Podría haber esquiado así ayer si no fuera por la zancadilla en la segunda puerta. Me siento muy bien en este tipo de nieve. Aquí no importa el recorrido cuando tengo la configuración que tenía hoy”, dijo Kristoffersen.

“Este año ha sido realmente difícil hasta ahora. Hemos estado luchando con la puesta a punto sobre nieve helada desde principios de enero hasta ahora. Hoy sólo he podido esquiar”, añadió Kristoffersen.

Las condiciones volvieron a ser una ventaja para el suizo, que terminó con Ramon Zenhaeursern en segunda posición a 0,28 y Sandro Simonet en tercera a 0,66 del ritmo ganador. Zenhaeursern ha conseguido su segundo puesto consecutivo, después de pasar de la 11ª posición al podio tras realizar la segunda carrera más rápida.

Sandro Simonet, que apenas llegó a la segunda tanda terminando en la 30ª posición, remontó 27 posiciones en la segunda tanda tras marcar el mejor tiempo para terminar en tercera posición. Fue su primer podio en la Copa del Mundo.