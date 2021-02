La parte baja de la espalda de Nadal dejó a Roberto Bautista con el cartel de número uno. Su respuesta estuvo a la altura de la exigencia pese a un arranque de partido tortuoso. España suma dos victorias ante Australia después de los dos partidos de individuales y está un poco más cerca de las semifinales. Bautista se impuso a Alex de Miñaur por 4-6, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 21 minutos.

El último partido oficial de Roberto Bautista fue a mediados de octubre en las semifinales de Colonia. Tres meses y medio sin competir y el ritmo frenético con el que empezó De Miñaur provocaron que el número uno español arrancara desubicado. No ayudó que desaprovechara la bola de break que dispuso en el primer juego. Cuando el australiano se apuntó el saque inicial vio el partido cuesta abajo y se lanzó abiertamente al ataque. Llegó a situarse con 5-1 y ahí empezó a reengancharse Bautista. Poco a poco. Los saques de ambos no ayudaban y el número uno español en ausencia de Rafa dispuso de un servicio para igualar la primera manga a cinco. No pudo consumarlo, pero las sensaciones habían cambiado.

El banquillo español se percató de que el aussie había dejado de mandar y Bautista había entrado en la pelea. Nadal se ponía en pie y animaba metiendo intensidad a su manera. “Esto va a ser duro, duro, vamos, vamos, vamos”, decía. También utilizaba el catalán: “Molt bé, molt bé, molt bé”. Bautista respondió. Comenzó a ser ese jugador que ha estado en el “top 10″ y ahora es el número 13 del mundo. Hay pocos jugadores más estables que él en la pista. Se asentó en el fondo y comenzó a devolverlo todo. Su cupo de errores comenzó a descender al mismo tiempo que aumentaban los de Álex de Miñaur. El ídolo local no sólo fallaba, comenzaba a desesperarse.

Con el partido igualado, el australiano estaba obligado a tapar el boquete que tenía con su servicio. Las 17 bolas de break cedidas eran un lastre excesivo. Bautista sumó un nuevo break en el tercer juego del tercer set. Era la mejor ayuda para fortalecer todavía más su juego desde el fondo de la pista. Su fiabilidad -sólo cedió dos puntos con su saque en la tercera manga- le sirvió para capear el último arreón de De Miñaur. Se lanzó abiertamente al ataque, con subidas incluidas a la red, porque no le quedaba otra. Bautista no flaqueó y dio el segundo punto a España.