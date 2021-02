Una televisión argentina confunde al abogado de Maradona con Vetusta Morla y ésta es la respuesta

La televisión argentina América Tv entrevistó a Gabriel Bueno, ex secretario personal de Maradona, que atacó a Matías Morla, el abogado de Diego al que también se han enfrentado las hijas del astro, y a su entorno por la situación en la que falleció el “10″. “A mí todo lo malo no me sorprendió. Que la gente se entere de que no podíamos comunicarnos con Diego, le cambiaban los números de celular”, explicaba Buono.

“Nunca me peleé con Diego, sólo tuve un problema económico que él quería solucionar y su abogado no quiso solucionar. Se complicaba hablar con Diego, no estaba bien”, añade.

Y asegura que a Maradona lo drogaban intencionadamente para poder manejarlo. “En la autopsia apareció limpio porque él salía de estar internado. Si no hubiera estado internado, hubieran salido más cosas. A Diego lo tenían redopado porque era la forma en que ellos podían tener sus beneficios, querían tener al león dormido”, explica.

“Detrás está Morla, esto es una asociación ilícita. A pesar de que son unos estúpidos me cuesta creer que una persona vaya a querer matarlo porque es más negocio muerto que vivo. Sé que es gente tarada, pero no hasta el punto ese. Sé que se les escapó la mano, que les quedó grande estar al lado de Diego, pero no creo en la maldad de querer matarlo. El tema era poner un poco de cariño y no se preocuparon por ver a Diego feliz”, argumenta después.

La confusión vino después, cuando América TV en su cuenta de Twitter, en lugar de citar a Matías Morla, citó al grupo español Vetusta Morla. “Ex secretario de Maradona apuntó contra Vetusta Morla. ‘A Diego lo tenían dopado para manipularlo’”, dice el tuit. El primero en responder fue el guitarra del grupo, Guille Galván, que comentó: “Tampoco somos tan malos”.

Tampoco somos tan malos https://t.co/h3TTWTxueQ — Guille Galván 💚 (@galvanguiller) February 6, 2021

Después fue la cuenta oficial de Vetusta Morla la que respondió continuando la broma. “Queremos aclarar, en nuestra defensa, que el dopping sólo tenía objetivos creativos: componer a medias las letras del próximo disco”.