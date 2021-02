Zinedine Zidane cambió el gesto de enfado que mostró antes del partido ante el Huesca por una sonrisa en vísperas del encuentro con el Getafe. Lo que no despejó el técnico del Real Madrid fueron sus dudas sobre su continuidad más allá del próximo verano. Zidane tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022, pero cuando le cuestionaron por su cumplimiento lo único que llegó a a afirmar fue: “Ya veremos. Lo importante es el día a día. Esto es lo que me preocupa. Por qué voy a abandonar si hago lo que me gusta. Se pasa por momentos malos, claro, es la vida de un humano. En el Madrid sabemos que es un gran club y que lo que hay que hacer es competir. Y aquí siempre habrá cambios”

Ante la insistencia de los medios, Zidane no hizo más que ratificarse en su posición: “No sé lo que va pasar, así que no miro más allá del partido de mañana. Tenemos todos la mente en el partido de mañana. Por qué voy a abandonar si hago lo que me gusta. Se pasan por momentos malos, claro, es la vida de un humano. En el Madrid sabemos que es un gran club y que lo que hay que hacer es competir. Y aquí siempre habrá cambios”. Y también confirmó que se siente respaldado por el club: “Estamos en el mismo barco y me siento respaldado. Igual la gente cree que lo digo porque lo tengo que decir, pero no. Yo sé lo que tengo que hacer. Hay que aceptar cuando las cosas son difíciles. Cuando las cosas están complicadas hay que dar la vuelta a la situación. Yo sé que tengo un equipazo”.