Zidane no puede más y lanza este duro mensaje a la Prensa

Zidane ha vuelto tras pasar el coronavirus y ha vuelto más serio que nunca. Consciente de que se la juega y también de que la vida se le ha complicado mucho en el Real Madrid, su primer día ante la prensa tras superar el virus ha sido distinto al resto. Casi enfadado, pero también dispuesto a pelear hasta el final; “Nos merecemos dar la cara hasta el final de temporada y es lo que vamos a hacer. Luego pueden pasar muchas cosas pero nosotros lo vamos a intentar. No vamos a bajar los brazos, eso lo garantizo”, ha asegurado el entrenador francés, que no quería ni una broma.

Le han preguntado cómo estaba y cómo veía el futuro. Si va a haber cambios: “Nos merecemos terminar la temporada con esta plantilla. Se habla de muchas cosas, de cambiar al entrenador y lo otro. No lo sé. Yo soy un afortunado. Si la gente quiere que lo deje, yo no lo voy a dejar. Y los jugadores, tampoco. Se habla mucho de situación incómoda. No estamos muy finos, es verdad, pero estamos animados a cambiar la situación”.

Las preguntas no le hacen gracia: “Me reivindico con los jugadores. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos LaLiga. Dejadnos pelear. El año pasado, no hace diez años, ganamos LaLiga. Me haces reír con la pregunta. Hay que cambiar, sí. Hay que decirlo a la cara, no solo por detrás” hace reír es que me pregunten si estoy enfadado. Tengo la impresión de que no merezco este tratamiento de la prensa y tenemos que trabajar con este equipo. El año pasado ganamos LaLiga y espero un poco de respeto”.

Y ha lanzado la pulla: “Estoy un poco enfadado. Llevo dos semanas encerrado y quiero decir que vamos a pelear. Al final vosotros hacéis vuestro trabajo. Un día estoy fuera, otro día un poco dentro... Si empatamos o perdemos estoy fuera... Eso es lo que estáis haciendo. Me enfado porque nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo. Nosotros peleamos en nuestro trabajo y vosotros peleáis en el vuestro. Pero debéis respetar un poco nuestro trabajo”.

También ha hablado de Hazard: “Queremos ver al mejor Hazard. De momento ha tenido muy mala suerte y es complicado, para él el primero porque quiere demostrar y jugar para el Real Madrid. Pero creo que es un jugador que un día le vamos a ver bien y jugar sin lesionarse y ojalá que sea después de esta lesión”.