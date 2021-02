El único once posible del Real Madrid contra el Getafe en LaLiga

«No hay excusas», dijo ayer Zidane, que es una frase que se dice mucho cuando juegan los equipos grandes. Pero sí hay excusas, por los menos algunas veces. Por lo menos hoy, contra el Getafe, en el partido de la primera jornada de LaLiga que se aplazó. Leer la convocatoria del Real Madrid es ya leer una excusa: los únicos suplentes del primer equipo son los dos porteros Lunin y Altube; y el delantero Mariano. El resto: Chust y Miguel, en la defensa; y Marvin, Arribas y Blanco, en el centro del campo. Podía ser una generación de futbolistas de la cantera, el futuro del club, pero suena a urgencia y necesidad, a no hay otra cosa durante estos días de lesionados. No es Zidane un entrenador que le guste apostar por futbolistas jóvenes. Al revés, en los malos tiempos, tira de veteranos. Pero ahora no los tiene: Carvajal, Odriozola, Ramos, Militao, Ramos, Valverde, Lucas Vázquez, Rodrygo y Hazard están de baja, más Toni Kroos, que está sancionado. Hay días que Zidane dice que su trabajo más complicado consiste en dejar a jugadores fuera. Hoy no es uno de esos.

Sin embargo, «no hay excusas» dijo Zizou: «Sabemos que es una situación complicada, pero queremos hacer un gran partido. Son cosas que llegan y hay muchos partidos. Necesitamos a todos y recuperar cuanto antes a los jugadores. Queremos seguir recuperando nuestra fuerza y energía», insistía el entrenador. El coronavirus ha apretado el calendario y está dibujando una temporada extrañísima, con muchas ausencias y partidos que no se sabe muy bien de dónde vienen o por qué se juegan a estas alturas. Se mezcla la Copa con LaLiga y exige estar muy atento.

No está claro que la gente tenga ganas de estar atenta. «Es una locura», respondía Zidane sobre el calendario y la temporada, «y cuando tienes bajas, más. Es algo que ya hemos hablado y no tengo que decir nada nuevo. Es lo que hay. Tenemos que jugar y el fin de semana también. Tenemos que estar preparados, recuperar bien y pensar más porque es una temporada muy diferente y hemos de adaptarnos a lo que es el fútbol de hoy, que es diferente».

En realidad, Zidane tiene que despejar más balones sobre su futuro que sobre la alineación del encuentro de hoy. Ésta no tiene más dudas de saber si en la banda derecha va a jugar Mendy, pese a ser zurdo o un chico de la cantera. En cambio, el futuro del entrenador francés está lleno de incógnitas que él no resuelve: «Ya veremos», contestó cuando le preguntaron si iba a terminar su contrato en 2022. «Lo importante es el día a día. Esto es lo que me preocupa. Por qué voy a abandonar si hago lo que me gusta. Se pasa por momentos malos, claro, es la vida de un humano. En el Real Madrid sabemos que es un gran club y que lo que hay que hacer es competir. Y aquí siempre habrá cambios».

Si los hay hoy, serán de canteranos.

Alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Isco; Asensio, Vinicius y Benzema.arcelo; Casemiro, Modric, Isco; Asensio, Vinicius y Benzema.

Getafe: Yáñez; Suárez, Cabaco, Chakla, Nyom; Kubo, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata y Aleñà.