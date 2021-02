El tetris de Koeman para visitar al Sevilla en Copa

Ronald Koeman reservó a los jugadores con más minutos en el último partido de Liga contra el Betis. Messi, De Jong y Pedri empezaron en el banquillo, aunque los tres tuvieron que salir al campo entre lesiones (Araujo) y necesidad de remontar el partido. El torneo del KO es el camino más corto que tiene el Barça para ganar un título, pero pese a los esfuerzos de su entrenador por dosificar a sus futbolistas, las bajas se le acumulan para visitar el Sánchez Pizjuán. Pjanic, Braithwaite y Dest ampliaron la lista de enfermos, lo que deja un panorama complicado a Koeman para poder formar la defensa que le gustaría, lo que viene siendo una tónica esta temporada.

Todo comenzó con el frustrado fichaje de Eric García en dos ocasiones: tanto en el mercado de verano como el de invierno. El puesto de central quedaba cojo y la grave lesión de Piqué amplificó el problema. De la desgracia hizo virtud Araujo, que aprovechó los minutos para demostrar que ya está preparado para formar parte del primer equipo. Se hizo un sitio a base de buenas actuaciones y personalidad. En apenas dos meses ya se le veía como fijo, aunque estuvieran todos disponibles, pero el domingo cayó tras sumar 15 titularidades en los últimos 16 encuentros. Piqué ya ha tocado balón, pero le queda para volver. Pierde a una pieza importante Koeman y no le quedan muchos hombres para solucionarlo. Lenglet jugará como central izquierdo, aunque esté en entredicho por su irregular campaña, incluso se ha quedado muchos partidos en el banquillo. Para el central derecho queda otro zurdo, Umtiti, siempre sospechoso por sus problemas de rodilla y últimamente más por sus errores en el duelo de Copa contra el Granada. También podría actuar ahí Mingueza, pero Dest se unió a Sergi Roberto y el canterano tiene que actuar como lateral derecho sí o sí. No hay más. Eso o cambiar a Júnior de lado o jugar con tres centrales, fórmula que funcionó en Valladolid, pero que Koeman no quiere usar en exceso, y que obligaría a Dembélé a hacer de carrilero largo, con toda la banda para él. De Jong también puede ser central, pero sería perder a un futbolista que ha explotado en ataque y, además, su sustituto natural, Pjanic, está fuera de la convocatoria por unas molestias en el pie izquierdo. Koeman tiene para hacer un once titular más o menos de garantías, pero ya. Trincao o Riqui Puig serían el único revulsivo en la recámara, además del joven Konrad. «Las bajas son porque la gente no está bien. Prefiero llevar jugadores que estén al cien por cien. No es momento de correr más riesgos», dijo el preparador

Claro que Lopetegui también tiene mucho que lamentar en este sentido, porque Jesús Navas todavía no está, lo mismo que Acuña y Óscar, a los que se ha unido Ocampos, una baja muy sensible por el trabajo y la calidad que aporta en ataque. El Sevilla está en el mejor momento de la temporada (también el Barcelona). Son diez triunfos seguidos y una trayectoria envidiable en la Copa del Rey: cinco eliminatorias en las que ha logrado diez goles y no ha encajado ninguno, aunque es verdad que para eliminar al Leganés necesitó de una prórroga. La película es distinta ahora, porque las semifinales son a doble partido.