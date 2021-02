Los Dallas Mavericks están lejos de ser el impactante equipo que fueron la pasada temporada. Su balance después de mes y medio de competición está por debajo del 50 por ciento de victorias (11/14) y ocupan la antepenúltima plaza de la Conferencia Oeste a dos victorias del octavo puesto que permite disputar los playoffs y que ocupan los Golden State Warriors. En los últimos días el equipo ha reaccionado y ha ganado tres de sus últimos cuatro encuentros. Doncic sigue siendo su jugador franquicia y la recuperación de Porzingis está haciendo crecer a un grupo que sigue teniendo una de las peores defensas de la NBA y también uno de los mejores ataques.

Pero los Mavs ahora son motivo de atención en todo Estados Unidos porque han decidido no poner el himno de los Estados Unidos antes de sus partidos en el American Airlines Center. Este veto se lleva produciendo desde la pretemporada, pero hasta ayer nadie se había percatado. Los Mavericks han disputado los diez primeros partidos de la temporada sin público. La visita de los Timberwolves fue la primera ocasión en que algunos aficionados pudieron acceder al pabellón. Ganaron los Mavs (127-122), pero sus escasos seguidores se quedaron sin escuchar el himno nacional. ¿El motivo? Mark Cuban, el excéntrico propietario de la franquicia, decidió que desde la pretemporada no se iba a escuchar el himno. No ofreció más explicaciones, no dio razones de su decisión y “The Star-Splanged Banner” no ha sonado en el pabellón de los Mavericks.

La Liga dio la oportunidad esta temporada a cada franquicia que organizara como considerase oportuno los eventos y actos anteriores a los partidos. Cuban dedició suprimir el himno sin más. El multimillonario dueño del equipo tejano siempre se ha mostrado muy a favor de los jugadores en el tema de la protestas raciales y los apoyó abiertamente cuando decidieron escuchar el himno con una rodilla sobre el parquet como hicieron en la pasada burbuja Disney. Sus guiños al Black Lives Matter han sido permanentes y también sus críticas al anterior gobierno de la nación presidido por Donald Trump. Pero de la decisión de no poner el himno no ha dicho nada.