Esto es lo que se dijeron Fognini y Caruso en su acalorada discusión: “¿Por qué me rompes las pelotas?”

La cuarta jornada de tenis del Open de Australia ha dejado buenos partidos de tenis y varias anécdotas desagradables. Una la protagonizó Nadal, a quien una aficionada le dedicó varias peinetas. Otra, Fognini y Caruso, que después de un partido de cuatro horas que venció el primero por 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 y 7-6 (14/12) tuvieron una acalorada discusión. En Eurosport han traducido lo que se dijeron, en italiano:

Fognini: Has tenido mucha puta suerte, deberías disculparte. No te falté el respeto hasta ahora.

Caruso: ¡¿De qué estás hablando ?!

F: Ganaste cuatro puntos afortunados idénticos...

C: ¡¿De qué estás hablando ?!

F: ¿No puedo decir que has tenido mucha puta suerte?

C: No me atreví a decir una sola palabra en todo el partido.

F: Dije algo porque lo pediste.

C: No me atreví a decir una sola palabra en todo el partido, ya es suficiente.

F: ¿No puedo decir que has tenido mucha puta suerte? ¡¿Cuál es el problema?!

C: Puedes hacer lo que quieras ...

F: Entonces, ¿por qué hostias me rompes las pelotas ahora? Dije que habías tenido mucha suerte, si me equivoco al decirlo, me equivoco, no me ataques.

C: No te ataqué. Te digo que no es la forma de comportarse porque no te dije una sola palabra. Digamos que no lo esperaba de ti

F: ¿Qué no esperabas? Te dije que habías tenido mucha suerte, que no te gustó, ¿qué debería decir?

C: No es la forma de hacerlo...

F: ¿Por qué? ¿Cuál es el problema?