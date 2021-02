La respuesta de Nadal a la aficionada que le dedicó una peineta en su partido del Open de Australia

«¿Es a mí?», preguntaba Rafa Nadal. No es que al tenista español le hubiera dado por imitar en pleno partido a Travis Bickle, el personaje de la película «Taxi Driver» interpretado por Robert de Niro; lo suyo era sorpresa. Y sí, era a él: una espectadora que presenciaba su duelo de segunda del Open de Australia ronda contra el estadounidense Mmoh le dedicó una peineta. Bueno, fueron varias, mantenidas, para que le quedara claro. Todo había empezado un poco antes. Sacaba para ganar el segundo set y empezó a oír un murmullo. «¿Qué está pasando?», se dijo en alto. Y al levantar la vista vio lo que vio. «Creo que estaba bebida. Ha hecho lo que su estado le permitía. Soy un profesional y estoy aquí para aceptar lo que ocurre», admitió después el español. En el momento se lo tomó con humor, con una sonrisa irónica y el pulgar hacia arriba. «No sé por qué lo ha hecho, porque además me ha perjudicado a mí y a mi rival», continuó el zurdo. «El juez me concedió dos nuevos saques e hice un ’'ace’'», recordó. Esa fue su respuesta: un saque directo. Pero la mujer siguió a lo suyo, con el escándalo. Rafa volvió a parar, se rio de nuevo, dio toquecitos a la pelota con el pie. Mmoh también estaba estupefacto. «Vamos, a jugar», le dijo el manacorense al juez de silla. Se dispuso a volver a servir cuando finalmente invitaron a la mujer a que abandonara la pista. «Se lo ganó a pulso», opino Nadal. La señora lo hizo quejándose. «Ha sido divertido», concluyó Nadal.

La evolución de la espalda no es lo satisfactoria que me gustaría RAFA NADAL

El partido siguió más o menos por donde estaba: con el claro dominio del número dos del mundo. El joven estadounidense no podía con el ritmo de bola del manacorense, y a la tercera o la cuarta se la dejaba corta y ya estaba sometido. Ante esas bolas a media pista, la derecha de Rafa voló, y estampaba a Mmoh contra la valla, demasiado lejos de la línea de fondo. Ganó el campeón de 20 Grand Slams por 6-1, 6-4 y 6-3, pero sigue sin tenerlas todas consigo con su espalda. Lo bueno es que por segunda vez tuvo un duelo rápido y cómodo que le permitió no desgastarse y ganar tiempo. La mala es que la situación con su lumbalgia no está controlada y los rivales cada vez van a ser más exigentes. «La evolución de la espalda no es lo satisfactoria que me gustaría. Mañana será clave porque voy a probar un par de cosas. Si no mejoro voy a estar en una situación crítica. No es sólo la espalda, me ha cortado la preparación del torneo», explicó el balear, que ahora se las verá con el británico Norrie.

La jornada sirvió para despedir a Carlos Alcaraz, el joven español de 17 años que sólo saca conclusiones positivas de su primer Grand Slam. Feliciano López, con sus 39 años, remontó dos sets a Sonego (5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-5) y sigue adelante. Andújar y Carballés fueron eliminados.