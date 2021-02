El carácter que le sobra al Baskonia le falta al Joventut. La Penya es un equipo talentoso, pero carente del colmillo de los vitorianos. Y eso en la Copa es un hándicap mayúsculo para llegar lejos. El campeón de Liga está en semifinales después de manejar los cuartos con autoridad. Mandó de principio a fin. Nunca lo hizo con diferencias excesivas, pero tampoco los verdinegros llegaron a ser una amenaza inquietante. La jugada con la que concluyó el primer cuarto refleja la personalidad de ambos equipos. Balón a Henry. El base recorre la pista entera y termina con un rotundo mate por encima de Brodziansky. El Baskonia se fue once arriba en el primer parón y fue la diferencia en torno a la que manejó el partido.

Dusko Ivanovic parece vivir en un cabreo permanente. Es su forma de dirigir y le ha ido muy bien. Que se lo digan a Querejeta. En Vitoria cuentan que en esta nueva etapa se ha dulcificado, pero las miradas, los gestos, los cambios tras un error, lo del cansancio no existe, lo del sufrimiento como placer... Pura escuela plavi. Ha conseguido que sus jugadores le siga a ciegas, aunque alguno, como Peters, no pueda disimular sus mosqueos de vez en cuando. La columna vertebral de los vascos la forman Henry, Giedraitis y Polonara y los tres estuvieron a buen nivel ante el Joventut. El estadounidense (16 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes) vivió muy cómodo ante los bases de la Penya. El alero lituano (19 puntos) anotó cuando el partido pareció apretarse (71-65 en el tercer cuarto) y el italiano (19 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones) no encontró obstáculos en ambos lados de la pista. Fue cómodo para el Baskonia, aunque Ivanovic no se permitiera un segundo de tregua.

96. TD Systems Baskonia (28+27+23+18): Henry (16), Giedraitis (19), Peters (17), Polonara (19) y Jekiri (4) -quinteto titular- Vildoza (7), Sedekerskis (2), Fall (5), Dragic (7) y Raieste (0).

87. Joventut (17+30+21+19): Bassas (5), Dimitrijevic (8), López-Arostegui (12), Parra (0) y Tomic (14) -quinteto titular- Dawson (3), Brodziansky (18), Ventura (0), Morgan (7), Ribas (6), Jackson (12) y Birgander (2).

Árbitros: Peruga, Conde y Martínez. Técnica a Carles Durán, entrenador del Joventut. Sin eliminados.

Incidencias: tercer cuarto de final de la Copa del Rey disputado en el WiZink Center a puerta cerrada.

Cuartos de final: Lenovo Tenerife, 87-Hereda San Pablo Burgos, 76; Real Madrid, 85-Valencia, 74; TD Systems Baskonia, 96-Joventut, 87 y Barcelona-Unicaja (21:30, #Vamos).

Semifinales: Lenovo Tenerife-Real Madrid (sábado, 16:00, #Vamos) y TD Systems Baskonia-¿? (19:00, #Vamos).

Final (domingo, 18:30, #Vamos)