Al Barça y a su punzante defensa le dieron igual las escasas 20 horas que pasaron entre su batalla ante el Unicaja y la semifinal con el Baskonia. Para evitar los agobios vividos en cuartos, con prórroga incluida, el equipo azulgrana salió centradísimo y en poco más de medio partido ya había aceptado el desafío del Madrid. El sobresaliente Baskonia que se vio ante el Joventut no apareció hasta que se encontró con una misión imposible: 20 puntos abajo en el último cuarto. Henry peleó contra el mundo en el primer tramo, pero la defensa azulgrana terminó devorando al base como hizo desde el principio con el resto de sus compañeros.

A Henry sólo le faltó pedir ayuda a la Ertzaintza en los dos primeros cuartos. De los 12 raquíticos puntos que sumó el Baskonia en el primer parcial, diez fueron suyos. De los 27 que llevaban los vitorianos en el descanso, 15 llevaban su firma. La carta de tiro de los de Ivanovic en el ecuador del partido era sonrojante para los compañeros del base estadounidense. Henry: 15 puntos, 7/13 en tiros de campo y dos recuperaciones. El resto: 5/20 en el tiro y 0/6 en triples. Si a eso se añade que el Barça doblaba en rebotes (26/13) al Baskonia después de veinte minutos la pregunta era: ¿cómo es posible que sólo mandara por once puntos en el intermedio?

El Barça enfiló el camino hacia el Clásico porque en el tramo final del segundo cuarto adornó su extraordinaria defensa con cuatro triples en otros tantos ataques. Dos de Mirotic, uno de Higgins y la guinda de Hanga cuando ya amenazaba la bocina del descanso. Esos aciertos fueron el impulso para el despegue. La base había llegado atrás. El Barça es capaz de defender mucho, muchísimo hasta la asfixia. Los cambios son constantes; las ayudas, obligadas; las líneas de pases desaparecen y esa intensidad agobiante ató a todos menos a Henry, aunque sólo al principio. Jasikevicius es poco menos que un defensor más en su jaula del banquillo. No tuvieron los baskonistas un solo tiro cómodo. Siempre había un defensor a diez centímetros o menos y sólo las canastas que se inventó el base mantuvieron al Baskonia vivo.

Cuando el base gastó toda su puntería no hubo quien le tomara el relevo. El Barça siguió trabajando atrás con dedicación para que las diferencias crecieran y crecieran. Llegó a contar con 20 puntos de ventaja, pero... Jasikevicius ya lo dijo a su llegada: “Quiero que mis jugadores sean más cabrones”. Mirotic lo ratificó antes de la Copa. ¿La traducción? Si se va ganando por veinte hay que ganar por treinta porque si no suceden cosas como la del último cuarto. El Baskonia apeló a su carácter y la diferencia empezó a bajar. Lo hizo tanto que a poco más de tres minutos se había quedado en cuatro puntos (69-65). Lo único decente del Barça en el tramo final fue que no tembló y la remontada vitoriana se quedó a medias.

77. Barcelona (15+23+26+13): Calathes (4), Hanga (3), Higgins (15), Mirotic (16) y Pustovyi (4) -quinteto titular- Davies (8), Bolmaro (2), Kuric (10), Smits (2), Westermann (4), Oriola (0) y Abrines (9).

68. TD Systems Baskonia (12+15+20+21): Henry (19), Dragic (3), Giedraitis (5), Polonara (10) y Jekiri (15) -quinteto titular- Vildoza (10), Fall (0), Peters (6), Sedekerskis (0) y Diop (0).

Árbitros: Hierrezuelo, Conde y Serrano. Sin eliminados.

Incidencias: segunda semifinal de la Copa del Rey disputado en el WiZink Center a puerta cerrada.

Cuartos de final: Lenovo Tenerife, 87-Hereda San Pablo Burgos, 76; Real Madrid, 85-Valencia, 74; TD Systems Baskonia, 96-Joventut, 87 y Barcelona, 103-Unicaja, 93.

Semifinales: Lenovo Tenerife, 85-Real Madrid, 79 y TD Systems Baskonia, 77-Barcelona, 68.

Final: Real Madrid-Barcelona (domingo, 18:30, #Vamos).