El Real Madrid ya conoce el precio de Haaland y es más barato que Mbappé

El Real Madrid juega contra el Valencia esta tarde, pero también piensa en el futuro, en cómo tiene que organizar la plantilla para ser más competitivo la próxima temporada. En el club echan números constantemente y van a intentar hacer magia: es decir renovar a parte del plantel y fichar a una estrella (Mbappé o Haaland) en unos tiempos económicamente muy, muy complicados.

Como todos los clubes, como todos los negocios más bien, el Real Madrid ha reducido presupuesto, quiere seguir bajando sueldos y mira al futuro más que al presente cercano. No se van a hacer movimientos que pongan en peligro la estabilidad económica del club, porque, aunque no es valorado por el aficionado, dentro de la entidad son muy conscientes de que sin estabilidad económica no hay estabilidad deportiva ni posibilidad de acceder a los títulos. Así que no se van a dejar llevar por las prisas, pero tampoco van a estar quietos.

El primer objetivo es hacer dinero: para eso van a ser necesarias algunas ventas y reducir el peso económico de la plantilla en los presupuestos, que es lo que más gasto conlleva. Puede que este verano haya, además de las salidas que parecen evidentes (Isco), algunas despedidas inesperadas, pero que pueden dar oxígeno económico a la entidad y permitir cierto desahogo económico.

Porque el Real Madrid quiere fichar a un futbolista bandera, alguien que lidere los nuevos tiempos: Hazard era la piedra sobre la que, con ayuda de los jóvenes, tenía que empezar una nueva era, pero el belga, por culpa de las lesiones, no ha podido estar a la altura de lo que se prometía. Ahora se busca otro futbolista joven, con talento y que ya esté consagrado y en el mercado sólo hay dos de ese tipo. Mbappé y Haaland y aunque el francés era la primera opción, su precio y las dificultades que podría encontrar para salir este año del club, hacen que el insaciable delantero noruego haya escalado posiciones.

El Chiringuito anunció que Mbappé, si sale este verano, está valorado, en principio en unos 150 millones de euros. Ahora, según ABC, el Real Madrid también sabe en cuánto ha valorado el Borussia Dortmund a su delantero estrella: Haaland cuesta 90 millones de euros.

Es una cifra que, en otros tiempos, podría ser accesible para el Real Madrid, pero que ahora mismo, con los estadios cerrados y con las vacunas aún por llegar a la mayoría de la población, es alto. Pero en el club están dispuestos a exprimir hasta el final las cuentas para llegar a esa cifra sin asfixiar económicamente a la entidad.