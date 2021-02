«Correcto», dijo Zidane cuando le preguntaron si Carvajal y Lucas Vázquez estaban disponibles para jugar ante el Valencia tras haber superado sus últimas lesiones. Dos más para la causa, aunque la enfermería blanca sigue repleta a la espera de que Valverde, Militao y Odriozola sean los siguientes en recibir el alta médica. Algo es algo para el Real Madrid, que en los dos últimos choques prácticamente no ha podido tener jugadores de la primera plantilla en el banquillo. Este domingo vuelve uno de los más imprescindibles para Zidane, al menos eso es lo que parece si se tienen en cuenta los números con y sin Carvajal sobre el césped. El lateral es uno de los más afectados por las lesiones cada temporada y bien que lo siente el equipo, acostumbrado a que «Carva» sea un pulmón por la banda derecha tanto en defensa como en ataque.

Este curso se ha perdido 19 de los 30 partidos que ha disputado el Real Madrid hasta ahora. Uno de ellos fue por sanción al cumplir ciclo de amarillas, en otro, ante el Mönchengladbach en Champions, se quedó en el banquillo y los otros 17 han sido por estar de baja por roturas fibrilares y por el esguince de ligamentos que sufrió en una rodilla.

Muchos contratiempos para un futbolista que juega siempre con mucha intensidad y eso hace que, muy a menudo, sus músculos digan basta. Parecía que iba a reaparecer hace algunas semanas, hasta que una recaída le obligó a esperar un poco más. Ahora, si no hay contratiempos, recuperará su puesto de titular en el lateral derecho, desde donde ha hecho que el Real Madrid no pierda ninguno de los once partidos en los que ha participado.

Con el madrileño sobre el campo el saldo es muy positivo: ocho victorias, tres empates y ninguna derrota. Una hoja de servicios casi inmaculada, especialmente si se compara con lo que ha pasado cuando él no ha estado disponible.

En su ausencia, los blancos han disputado 19 encuentros, entre los que se incluyen las ocho derrotas que acumula el Madrid en este ejercicio. Además de las nueve victorias sin él, también hay dos empates en los que el equipo ha perdido puntos sin su presencia. No estuvo Carvajal en las dos eliminaciones en Copa del Rey y Supercopa ante Alcoyano y Athletic, respectivamente. Y en Champions tampoco pudo participar en los dos tropiezos ante el Shakhtar Donetsk. En la Liga faltó en las caídas ante Cádiz, Alavés, Levante y, precisamente, la del Valencia en Mestalla, el rival que hoy visita el Alfredo di Stéfano.

Carvajal es importante en defensa por su experiencia, aunque también lo es para aumentar las opciones ofensivas con su capacidad para llegar por la banda. En muchos partidos pasa más tiempo en campo contrario que en el propio y es fundamental ante los equipos que se cierran atrás y que tanto complican al Real Madrid. Le ha dado una asistencia a Benzema y otra a Mariano, además de provocar los goles en propia puerta de Oblak y el bético Emerson. Sólo ha jugado 917 minutos, aunque si no hay imprevistos esa cifra subirá mucho. Ha llegado a tiempo para el tramo decisivo.