Por qué el Barcelona rechazó a Mbappé y acabó en el PSG

Kylian Mbappé pudo haber sido jugador del Barcelona en 2017. Entonces jugaba aún en el Mónaco, pero después de su primera temporada en la élite, el equipo del Principado se le había quedado pequeño. Tenía ya la oferta del PSG, pero Dmitry Rybolóvlev, el propietario ruso del Mónaco, prefería no vendérselo a un rival directo. El Mónaco llegó a semifinales de la Champions League y ganó la Liga esa temporada.

Junior Minguella, representante de futbolistas e hijo del mítico José María Minguella, el hombre que llevó a Messi y a Maradona al Barcelona, fue el hombre que se lo ofreció al Barcelona y lo contaba así en la Cadena Cope: “Sabíamos que Neymar tenía un acuerdo con el PSG y se iba para allí. Los dirigentes del club o no se lo creían o no lo sabían o se hicieron el ‘harakiri’. Neymar, seguramente por un bonus contractual, aún no había confirmado que iba y el club decía que no quería dar ningún paso antes de que Neymar saliera. Los técnicos, y el presidente, que no se los quiere saltar, tienen dudas y creen que les va mejor para el tipo de juego Dembélé que Mbappé”, afirma Minguella.

“Incluso alguno llegó a decir que esto de Mbappé era una fantasmada y que contra quién había empatado este chico”, añade. No quiso decir quién hizo esa afirmación, pero asegura que era “alguien del lobby del staff técnico-deportivo”.

“Teníamos el acuerdo cerrado [para el traspaso] en 130 millones más 25 en incentivos”, reconoce Minguella. “En ese contrato se estaba hablando de entre diez y dieciséis millones para Mbappé. Estaba hablado con el padre del jugador y con el presidente del Mónaco”, añade.

En aquel momento también el Real Madrid estuvo interesado en el jugador. “El Madrid no tuvo claro en aquel momento ir a por él porque no tenía hueco en la plantilla. Kylian prefería ir al Barcelona porque sale Neymar y ve ahí su plaza. En cambio en el Madrid estaban Bale, Cristiano, Benzema y no veía ese hueco para poder brillar”, explica Junior Minguella.

Ese año Mbappé terminó en el PSG junto con Neymar y el martes por el noche, sin poder contar con la ayuda del brasileño, destrozó al Barcelona en el Camp Nou.

Junior Minguella ha publicado en Twitter una conversación por whatsapp con el entonces directivo del Barcelona Javier Bordas. “Te paso, si quieres, el teléfono del presi del Mónaco y que te cuente él”, dice Minguella y adjunta un número de teléfono de Vadim Vasiylev, el hombre de confianza de Rybolovlev. “Gracias por pasármelo, pero como viste, ni téncnicos ni presi lo querían. La opción era Dembélé”, responde Bordas.

“Regalito para los haters e incrédulos. ¿Cuándo entenderemos que el enemigo de los barcelonistas no esta en casa?”, ha escrito Minguella al publicar la conversación.