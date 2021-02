El susto de Nadal después de la derrota ante Tsitsipas

Rafa Nadal estaba valorando su derrota ante Stéfanos Tsitsipas en la conferencia de prensa posterior al partido de cuartos de final. El número dos del mundo había respondido a las preguntas en inglés y había comenzado el turno de las cuestiones en castellano. Después de responder la primera pregunta, torció el gesto y salió a toda prisa de la sala de prensa. ¿La razón?

Él mismo se encargó de explicarlo poco después. En apenas cinco minutos estaba de nuevo ante los medios ofreciendo sus razones de la derrota ante el griego y habló de los motivos que le habían llevado a levantarse de forma tan sorprendente. “Me habéis preguntado antes si llegaba bien preparado a este torneo y aquí está la respuesta. Se ha demostrado que no. He tenido un tirón y en vez de tirarme al suelo como hice en Nueva York, con todos los memes que se hicieron, he salido pitando. Eso sí me ha dolido bastante más, pero así habré evitado algo”, comentó Rafa.