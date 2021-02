Horario y dónde ver la final del Open de Australia Osaka-Brady

Naomi Osaka y Jennifer Brady se van a jugar el primer Grande de la temporada con la japonesa como clara favorita ante la estadounidense. Serena Williams, Garbiñe Muguruza... Osaka ha cuajado un torneo imponente y busca el cuarto Grand Slam de su carrera. Ganó en Australia hace dos años y levantó el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020. Para Brady será la primera vez, la número 24 del mundo aparece como víctima en una final que arrancará a las 09:30 (hora española) por Eurosport.

Una clásica del circuito, Justine Henin, tiene muy claro quién es la favorita de la final. “El tenis femenino tiene una nueva jefa, y se llama Naomi Osaka. Creo que es carismática, no tiene muchas debilidades. Puede mejorar el porcentaje de primeros servicios y a veces comete muchos errores, pero estoy muy segura de que ganará más Grand Slams”, asegura la ex jugadora belga. El torneo de Jennifer Brady no ha podido ser más meritorio. La estadounidense de 25 años fue una de los 72 tenistas que pasaron dos semanas de estricta cuarentena a su llegada a Melbourne. Brady viajó en uno de los tres vuelos chárter en que se detectó algún caso positivo de coronavirus con lo que se quedó sin la opción de las cinco horas diarias de entrenamiento.

Brady permaneció encerrada en su habitación golpeando pelotas contra un colchón y trabajando con su preparador físico para no perder la forma en esas dos semanas. De los 51 tenistas que competían en individuales y que estuvieron afectados por la cuarentena dura, Brady ha sido la única que superó la tercera ronda.