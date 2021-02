Benzema no pudo ir a Valladolid por esas molestias musculares que si son lesión le dejarán también fuera del viaje a Italia. «Sabemos el jugador que es Karim para nosotros», decía Zidane, reconociendo que si hay un jugador difícil de sustituir ahora mismo es él. El francés ha marcado el primer gol del Real Madrid en ocho ocasiones esta temporada. Se ha encargado de abrir la lata para que las cosas fueran un poco más sencillas o se encendiera la llama de la remontada.

Por eso, sin él, a los blancos les costó muchísimo adelantarse en el José Zorrilla. Mariano ocupa su lugar cuando no puede jugar, pero en lo único en que puede sustituir al delantero titular es en que haya once futbolistas sobre el césped. Sus condiciones son otras, muy diferentes, y no ayudan tanto a que el equipo respire en ataque.

Sin ese pulmón, les cuesta todo muchísimo más a los de Zidane y no por nada Benzema es el máximo goleador destacado de ese vestuario en lo que va de temporada. Lleva 17 goles y el segundo en esa clasificación de anotadores sólo lleva seis tantos. Y es... sí, Casemiro, que una vez cuelgue las botas y deje el fútbol puede abrir una empresa encargada de solucionar cualquier tipo de problema que se pueda plantear en el día a día.

Y se podría llamar «Soluciones Casemiro», porque el brasileño es el hombre para todo de Zidane, el que siempre está cuando hace falta y mucho más si las cosas se complican. En Zorrilla dio con la clave del resultado al tercer cabezazo que intentó. En los dos primeros se las apañó para quedarse solo antes de que le llegase el balón, pero extrañamente no supo apuntar a la portería de Masip. No es lógico y por eso se golpeaba la cabeza con las manos, como echándose la culpa a sí mismo.

A la tercera, el centro de Kroos se convirtió en gol por obra y gracia de Casemiro, que otra vez remató y, esa vez sí, al lugar adecuado. «Hay que estar ahí para rematar. También es mérito de Toni, que siempre la pone bien, parece que lo hace con la mano. He tenido tres y a la tercera ha entrado», explicaba el centrocampista que, un minuto después, estaba robando un balón en la frontal del área contraria, y con el marcador a favor se convirtió en una especie de tercer central que se situaba entre Nacho y Varane para evitar imprevistos.

Es un futbolista indispensable para Zidane, porque sostiene al equipo en cualquier circunstancia. De hecho, él protagonizó la remontada ante el Mönchengladbach o, sin ir más lejos, hizo el primer tanto de la victoria liguera ante el Atlético. Acumula seis tantos y dos asistencias en lo numérico, más todo lo intangible que aporta. Es un peso pesado del vestuario y avisa sobre las intenciones del Madrid en el campeonato. «El triunfo aquí no es sólo importante porque el Atlético pinchó. Esta plantilla cree en la Liga y queda mucho, aunque sabemos que es difícil», confirmaba «Case», un antídoto contra las bajas.