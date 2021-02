Durísimo Jose María García con Iglesias y Echenique por sus gestos al Rey

Una de las imágenes de estos días es cómo Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y líder de Podemos, no aplaudía como sí hacía el resto de representantes políticos el discurso del Rey el 23F. En una actitud desafiante, miraba serio y sin moverse ante lo que decía Felipe VI. Eso no ha pasado inadvertido para muchos, que lo han criticado con dureza. Antes ya había dejado clara su postura afirmando que la monarquía ya no es “condición de posibilidad” para que haya democracia en España, frente a lo que ocurrió en la Transición y ante el avance del republicanismo, y ha subrayado que existe en el país “un clamor social” ante la huida del rey emérito Juan Carlos I mientras hay gente que “va a la cárcel” por escribir un tuit o una canción. Desde la “calma y la mesura”, cree que existe un debate social España sobre el futuro de la Jefatura del Estado con un horizonte republicano que avanza.

Después, el Jefe del Estado en una alocución en la que ha ensalzado la firmeza de su padre, el Rey Juan Carlos I en el 23F, y también advertido sobre la necesidad de proteger y preservar la democracia. Ese discurso ha cosechado los aplausos de todos los asistentes menos los representantes de Unidas Podemos, con el vicepresidente segundo del Gobierno a la cabeza, Pablo Iglesias, que han declinado respaldar con este gesto las palabras de uno y otro. Lo propio hicieron con Felipe VI cuando el pasado 2 de febrero acudió al Congreso para participar en la Apertura Solemne de las Cortes Generales de la presente legislatura.

José María García, uno de los reporteros más audaces el 23 F de hace 40 años, no ha podido más: “A los que que nos duele España y queremos una España unida. Tenemos un vicepresidente segundo que hoy ignora absolutamente a su Majestad, ¿qué ha hecho Felipe VI? Está cumpliendo a rajatabla. Fíjense lo doloroso que es para un Rey tener que olvidarse de su padre”.

La periodista luego le hablaba de un gesto de Echenique y García volvía a disparar: “Tu misma has dicho Echenique. Pero, ¿quién coño es Echenique para pasar o dejar de pasar?”,

Desplante de Pablo Iglesias al rey Felipe VI al terminar su discurso.



El vicepresidente del Gobierno no puede actuar así ante el Jefe del Estado. Representa en ese acto al poder ejecutivo.



No merece el cargo que ocupa. pic.twitter.com/fIenu2QVzC — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 23, 2021

En el programa García también se ha enfadado por unos gritos que se oían a favor de Juan Carlos I en la calle. Para él eso era blanquear una monarquía que ha calificado de corrupta.