Atalanta-Real Madrid: las tres claves de Zidane para ganar en Champions

Como quien, a causa de las estrecheces, no puede elegir la ropa y repite siempre con lo mismo, el Real Madrid va, durante estas semanas, con lo puesto, sin fijarse en el rival o en la competición que esta disputando, Puede ser el Valencia, el Valladolid o la Atalanta en la ida de los octavos de final de la Champions, una cita clave para el futuro de esta temporada y puede también que de la próxima. Pero eso no cambia la convocatoria ni, probablemente, va cambiar el once de Zidane por la sencilla razón de que no hay donde elegir. Aunque el entrenador ayer dejó entrever que podía variar algo. «Es un partido diferente, con un rival diferente, tenemos que contestar al encuentro que vamos a tener», explicó. Tácticamente, podría optar por la defensa de cinco con la que acabó el choque de Valladolid cuando buscaba ya mantener el tanto de la victoria. Pero en cuanto a nombres, tampoco tiene Zizou mucho donde elegir. La sorpresa, el sorpresón absoluto, visto lo visto estos últimos días, sería la aparición de Isco. Los demás ocupantes del banquillo son de la cantera.

Con nueve lesionados tras no haber podido recuperarse Benzema, el Real Madrid va a Italia con lo que va. La austeridad, como sucedió la temporada pasada al acabar el confinamiento, ha hecho que el Madrid vuelva a lo que mejor conoce y encare los partidos desde tres bases: seguridad defensiva, dominio del centro del campo, tanto para atacar como para defender, y aprovechar las veces que se llegue arriba, que no suelen ser muchas. «Nos toca defender bien en este partido, eso va a ser muy importante para conseguir un buen resultado», explicaba Kroos.

El partido de esta noche en Italia va a dar la medida del Real Madrid y si con este inevitable plan de supervivencia se puede también competir en las grandes citas. La Atalanta no especula: se marcha al ataque porque va en su naturaleza y no va a cambiarla aunque el rival sea muy grande. El Real Madrid juega al ritmo de Kroos y éste ayer esbozó algo del plan: «Vamos a encontrar un equipo que juega de una manera diferente a otros rivales y nos tenemos que adaptar al partido. Son octavos de Champions, fuera de casa, va a ser un partido difícil». Normalmente los rivales esperan al conjunto blanco. El plan del Madrid para sacar algo positivo hoy está claro.