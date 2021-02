Mike Tyson siempre se ha distinguido por sus comportamientos extravagantes, en especial en los años 90, cuando su popularidad a nivel mundial estaba en un nivel máximo. Fue en esa época cuando el exboxeador compró tres tigres de Bengala para tenerlos como mascotas. Ahora Tyson ha explicado en su podcast Hotboxin’ cómo se gestionó la compra de los animales.

“Supongo que todo se debió a mis inseguridades. Quería que algo tan feroz me amara. Si lo miras y él ve que te gusta actuar raro, te matará. Él no te quiere, solo quiere estar solo. Yo quiero que eso me ame. Exactamente, ciento por ciento”, explicó para justificar la compra de los tigres.

Tyson contó que la compra de los tigres se cerró mientras él estaba en la cárcel. Tyson fue encarcelado en 1992 después de ser declarado culpable de abuso sexual a Desiree Washington, una modelo de 18 años. Fue condenado a seis años de prisión y cuatro de libertad condicional. Tyson salió de la cárcel en marzo de 1995 por buena conducta.

“Estaba en la cárcel hablando con uno de mis amigos, a quien le compré coches, y me contó que un amigo suyo le debía dinero. Y él dijo: ‘Si no me paga el dinero, me quedaré con algunos de sus coches y los cambiaré por algunos animales’. Pregunté: ‘¿Qué tipo de animales?’ Dijo: ‘Caballos y esas cosas. Mike, también tienen algunos tigres y leone. Si tuvieras uno de esos, sería genial’”, contó Tyson.

La compra de los tigres le pareció una gran idea a Tyson: “Dije: ‘Sí, eso sería cierto. ¿Por qué no me pides un par? Saldré en un par de meses. Así que cuando salí volví a casa y tenía dos cachorros”. Tyson terminó comprando tres tigres de Bengala: Kenia, Storm y Boris.

La historia con los tigres no acabó bien, como contó el propio Tyson en una entrevista concedida a GQ en 2019: “Sentía un gran afecto por Kenia. La cuidé, dormía con ella, la tuve en mi habitación. La tuve durante casi 16 años, pero ella se hizo demasiado vieja y tuve que deshacerme de ella cuando sus ojos y su cabeza empeoraron. Le arrancó el brazo a una persona”.

En 2020 dio más detalles de lo ocurrido en una conversación que mantuvo por Instagram con el rapero Fat Joe: “Alguien saltó la valla justo donde estaba el tigre y empezó a jugar con él. El animal no conocía a esta mujer y ocurrió el accidente. Cuando vi lo que el tigre le hizo a su mano, yo tenía mucho dinero en aquel entonces y le di 250.000 dólares”.

Tyson terminó deshaciéndose de todos los tigres y reconoció que fue un error haberlos tenido en su casa: “Yo era muy tonto en esa época. No hay forma de domesticar a estos felinos en un ciento por ciento, no hay manera de que eso pase. Ellos te matan por accidente, no es que traten de hacerlo, lo hacen por accidente. Son demasiado fuertes, especialmente cuando juegas rudo con ellos. Los golpeas y de repente ellos te golpean a ti, y estás muerto”.