“¿Te masturbas mucho?”, Auron contesta a Ibai Llanos

Auron es noticia porque ha anunciado que él y Biyin ya no son pareja y eso ha provocado una cascada de reacciones y emociones en las redes sociales. Ambos han explicado cómo fue todo y cómo se llevan.

Pero es que Auron ha sido protagonista también porque ha estado charlando con Ibai Llanos, ambos súper conocidos streamer y ha habido un momento, digamos, peculiar.

Ibai Llanos le ha preguntado a Auron si viaja en metro o hace cuanto que no lo hace y Auron ha contestado que unos seis años.

Pero mientras respondía, a Ibai Llanos se le ha ocurrido otra cuestión que consideraba súper importante: “¿Te masturbas mucho?”

Y Auron ha contestado: “Sííí”, pero porque estaba contestando aún al metro, que iba a trabajar, que lo usaba mucho.

Y claro, Ibai Llanos no ha podido contener la risa ante el teléfono escacharrado y delirante que se ha convertido la conversación entre ambos. Un momento espectacular.

posiblemente la mejor charla de la historia pic.twitter.com/6r9xWT7JZZ — Ibai (@IbaiLlanos) February 25, 2021

Han hablado de muchas cosas, de si Auron quiere ser padre: “En principio no, no es algo me llame la atención pero nunca digas nunca. Mi respuesta es no, a no ser ...”

También de Reborn: ”Tuve una amistad muy intensa, al final ya no nos soportábamos y la gente que vió los últimos directos de Amoung us, se dieron cuenta”

Y de Biyin: “Habéis dado un ejemplo a los chavales que os ven... Son dos personas, que se conocen desde hace 8 años y luego nada, todo de puta madre”, ha dicho Ibai Llanos